Entscheidung um Schalke-Megatalent Ouedraogo gefallen?

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Verlässt Assan Ouédraogo den FC Schalke 04 im Sommer?

Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 muss im kommenden Sommer einen Abgang seines Megatalents Assan Ouédraogo befürchten. Nun soll die Entscheidung so gut wie gefallen sein.

Assan Ouédraogo wechselt "aller Voraussicht nach" vom FC Schalke 04 zu RB Leipzig, wie die "Sport Bild" in ihrer neuesten Ausgabe vermeldete. Weitere Details nannte das Sportblatt nicht.

Klar ist, dass die Roten Bullen schon seit Monaten immer wieder mit dem U17-Nationalspieler in Verbindung gebracht wurden. Leipzig waren in Medienberichten neben Eintracht Frankfurt die besten Karten zugesprochen worden.

Leipzig wirbt offen um Ouédraogo - FC Bayern aus dem Rennen?

RB-Manager Rouven Schröder, zuvor bei den Königsblauen angestellt, hatte im vergangenen Jahr bei "Bild" sogar offen über das Interesse am DFB-Talent gesprochen: "In meiner Zeit bei Schalke hat er relativ früh das Prädikat Toptalent bekommen, was nie einfach ist. Das hat ihn geschult und reifen lassen. Er ist trotz seines jungen Alters schon sehr weit im Kopf. Und nicht nur deshalb für viele Klubs interessant", sagte der 48-Jährige: "Wer ihn gar nicht auf dem Schirm hat, hat seine Hausaufgaben nicht gemacht."

Auch dem FC Bayern und Borussia Dortmund wurde zuletzt Interesse nachgesagt, diese Wechsel sollen für den Youngster allerdings nicht infrage kommen, wie "Sport Bild" zuvor berichtet hatte. Derweil wurde der offensive Mittelfeldspieler auch mit zahlreichen Klubs aus dem europäischen Ausland in Verbdingung gebracht.

Assan Ouédraogo besitzt beim FC Schalke 04 noch einen Fördervertrag, der mit dem 18. Geburtstag in einen Profivertrag übergeht. Dank einer kolportierten Ausstiegsklausel in Höhe von sieben Millionen Euro kann er der Revierklub allerdings im Sommer verlassen.

Schalke-Hoffnungsträger zurück im Mannschaftstraining

Schalke-Sportdirektor Marc Wilmots hatte zuletzt offen dafür geworben, dass der Youngster mindestens noch eine weitere Saison bei seinem Ausbildungsklub bleibt: "Ich hätte es lieber, wenn er bei uns noch ein bisschen kicken kann und dann im richtigen Moment geht", sagte der Belgier. Dies habe er aber "nicht in der Hand".

Assan Ouédraogo hatte beim Saisonstart gegen den HSV (3:5) sein Profidebüt für den FC Schalke 04 gegeben und gleich einen ersten Treffer erzielt. Kurz vor der U17-Weltmeisterschaft in Indonesien verletzte sich der Mittelfeldspieler allerdings, anschließend fiel er mehrere Monate aufgrund eines Syndesmosebandrisses aus. Inzwischen konnte der 17-Jährige ins Mannschaftstraining zurückkehren.