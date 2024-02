Bayern-Star Upamecano nach Roter Karte rassistisch beleidigt

IMAGO/Photo Sport Pics

Flog mit Rot vom Platz: Dayot Upamecano

Abwehrspieler Dayot Upamecano vom FC Bayern wurde nach der 0:1-Niederlage bei Lazio Rom in der Champions League in den Sozialen Medien rassistisch beleidigt. Der FC Bayern reagierte umgehend.

Kurz nach der enttäuschenden Niederlage in Rom zeigte der FC Bayern klare Kante. "Die rassistischen Kommentare auf Social Media gegen Dayot Upamecano sind absolut verabscheuenswert", teilte der deutsche Rekordmeister beim Kurznachrichtendienst X nach dem Abpfiff mit: "Der FC Bayern verurteilt diese aufs Schärfste. Wer solche Kommentare absetzt, ist kein Fan unseres Vereins. Wir stehen hinter dir, Upa!"

Dayot Upamecano hatte gegen Lazio beim Stand von 0:0 mit seinem Foul im eigenen Strafraum an Angreifer Gustav Isaksen (69.) nicht nur die Rote Karte gesehen, sondern auch den Elfmeter verursacht, den Ex-BVB-Stürmer Ciro Immobile anschließend sicher verwandelte.

FC Bayern tut sich extrem schwer bei Lazio Rom

Durch die Niederlage im Achtelfinal-Hinspiel droht dem FC Bayern somit nun das frühe Aus, das Rückspiel findet in drei Wochen (5. März) in München statt. Dann muss der deutsche Rekordmeister eine deutliche Leistungssteigerung an den Tag legen, um sich doch noch das Weiterkommen zu sichern.

Das Foulspiel blieb indes nicht die einzige unglückliche Aktion von Dayot Upamecano. Schon kurz nach dem Seitenwechsel (48.) hatte der französische Nationalspieler den Gegner nach einem Patzer zu einer guten Gelegenheit gebracht.

In der ersten Halbzeit waren Dayot Upamecano und sein Innenverteidiger-Kollege Min-jae Kim indes kaum gefordert worden, allerdings brachten Bayerns Angreifer die Chancen nicht im gegnerischen Tor unter. Gerade den Offensivkräften um Harry Kane, Leroy Sané und auch Jamal Musiala fehlt es aktuell unübersehbar an Form und Esprit.

Mit einem Mann weniger wurde die Aufgabe für die Münchner letztlich noch schwerer. In der Schlussphase drängte Lazio sogar noch auf das zweite Tor.