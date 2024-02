Neuer Job für Tim Walter in Sicht?

IMAGO/Cathrin Mller /M.i.S.

Tim Walter ist nicht mehr Trainer des HSV

Nach seinem Aus beim Hamburger SV könnte Tim Walter schnell einen neuen Job finden. Das zumindest glaubt Trainer-Legende Peter Neururer.

"Für gute Trainer ist immer Bedarf", sagte Neururer mit Blick auf Walters Zukunft zur "Bild".

Dabei umriss der 68-Jährige die Eigenschaften, die Walters neuer Klub haben sollte. "Vereine, die einen Trainer suchen, der neben einer großen Sachkenntnis auch viel Selbstbewusstsein besitzt, meinungsstark ist, nie von seiner Philosophie oder Linie abweicht und zudem die Fähigkeit hat, gegen Widerstände angehen zu wollen", so Neururer weiter: "Dann wären sie bei Tim an der richtigen Adresse."

Nur ein Engagement beim Hamburger Rivalen FC St. Pauli ist laut dem Ex-Schalke-Coach keine Option. "Das denke ich, ist bei seinem Lebenslauf ausgeschlossen", betonte Neururer.

"Am Ende musste sich der HSV so entscheiden"

Der Hamburger SV hatte sich am Montag von Tim Walter getrennt. Obwohl die Rothosen weiter aussichtsreich im Rennen um den Aufstieg liegen, hatten die Zweifel am Coach zuletzt stark zugenommen. Immer wieder lieferten seine Spieler mitunter vogelwilde Partien ab, eine stabilere Spielweise konnte nicht etabliert werden.

"Am Ende musste sich der HSV so entscheiden. Wenn man Gefahr läuft, seine sportlichen Ziele, sprich, Aufstieg, mit dem mit Abstand besten Kader der Liga zu verpassen, dann muss man sich leider so entscheiden", stellte Neururer klar.

Grundsätzlich ist der Kult-Trainer aber von Walters Qualitäten überzeugt: "Tim hat die Mannschaft auf ein höheres Level geführt, erfolgreich gearbeitet. Am Ende fehlte nur noch der finale Sprung hoch in die Bundesliga. Der wurde ihm jedenfalls mit dem HSV stets verwehrt."

Auch an den Aufstieg glaubt Neururer noch. "Es ist ja noch nicht zu spät", hob er hervor: "Und wenn der HSV endlich die eklatanten Abwehr-Schnitzer eindämmt, oder am besten abstellt, bin ich überzeugt, dass es diesmal klappt."