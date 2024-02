Ratloser Tuchel kritisiert "katastrophale Fehler"

IMAGO/Ulrich Hufnagel

Tuchel und der FC Bayern unterlagen Lazio Rom mit 0:1

Nach dem Bundesliga-Topspiel in Leverkusen verliert der FC Bayern auch das Achtelfinal-Hinspiel gegen Lazio Rom in der Champions League mit 0:1. Auf der Suche nach Erklärungen fiel Trainer Thomas Tuchel direkt nach dem Schlusspfiff nur wenig ein.

"Wir sind natürlich frustriert, enttäuscht und sauer nach der Niederlage. Das Spiel haben wir verloren und nicht Lazio gewonnen. Die zweite Halbzeit macht mich ratlos. Wir haben den Faden verloren und dann alles dafür getan, noch in Rückstand zu geraten", beklagte Tuchel im "DAZN"-Interview den Einbruch seiner Mannschaft nach der Pause.

In der ersten Halbzeit sah Tuchel von seinem Team noch das, was er sich erhofft hatte - mit einer Ausnahme. "Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt. Wir hatten eine große Chance und mehrere normale Torchancen, aber am Ende hatten wir keinen Schuss aufs Tor", fasste er zusammen.

Tuchel kritisiert Upamecano-Einsteigen

In der zweiten Halbzeit sei der Plan gewesen, "noch mutiger zu spielen", meinte Tuchel, doch dann sei man "gleich mit zwei katastrophalen Fehlern" in den Durchgang gestartet. "Danach waren das Vertrauen und der Rhythmus weg", analysierte er.

Knackpunkt im Spiel war natürlich die Rote Karte von Innenverteidiger Dayot Upamecano. Laut Tuchel geht die Szene voll und ganz auf die Kappe des Franzosen. "Ich habe gedacht, dass Upamecano nur blockt, aber jetzt wo ich die Situation noch einmal gesehen habe, ist das zu wild von Dayot und es gibt keine Not von ihm, da überhaupt diese Bewegung zu machen", kritisierte der Coach den Innenverteidiger.

Statistik spricht gegen den FC Bayern

Klar ist: Der Weg ins Champions-League-Viertelfinal wird für den deutschen Rekordmeister nach dem 0:1 nun deutlich beschwerlicher als angenommen. Das bestätigt auch die Statistik: Nach einer Niederlage im Hinspiel scheiterten die Bayern zuletzt sieben Mal in Folge in der K.o.-Phase der Königsklasse.

Auch weitere Zahlen sollten den Verantwortlichen der Münchner zu denken geben. Für Thomas Tuchel war es am Mittwochabend bereits die zehnte Niederlage in seinem 43. Pflichtspiel als Bayern-Coach. Sein Vorgänger Julian Nagelsmann kassierte die zehnte Pleite erst in seinem 84. Spiel.

Erstmals seit 2015 verloren die Bayern zudem zwei Pflichtspiele in Serie ohne eigenen Treffer. Zudem kam von 17 abgegebenen Schüssen im Olympiastadion kein einziger aufs Tor. Tuchels Fazit fiel entsprechend aus: "Wir haben einige Baustellen."