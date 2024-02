Unter Tuchel fehlt "die Weiterentwicklung der Spieler"

IMAGO/Giuseppe Maffia

Thomas Tuchel am Mittwochabend in Rom

Nach der zweiten Pflichtspiel-Niederlage nacheinander wird die Stimmungslage immer ungemütlicher beim FC Bayern. Cheftrainer Thomas Tuchel ist nach der 0:1-Hinspiel-Pleite in der Champions League bei Lazio Rom so stark unter Druck wie wohl noch nie in seiner Amtszeit in München. Auch Ex-Bundesliga-Star Jan-Aage Fjörtoft geht mit dem Bayern-Coach hart ins Gericht.

Tuchel sei zwar "nicht das Hauptproblem der Münchner", wie der Norweger in seiner "kicker"-Kolumne ausführte. Allerdings machte Fjörtoft gerade in der Trainerfrage einen großen Unterschied zwischen dem FC Bayern und dem souveränen Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen aus, die seit dem letzten Wochenende mit fünf Punkten Vorsprung auf Platz eins rangieren.

"Bei Leverkusen hatte ich am Samstag sofort eine Ahnung, welchen Plan Xabi Alonso, neben Simon Rolfes der Schlüsselfaktor für Bayers Erfolg, verfolgt. Bei Tuchel, den ich sehr schätze, konnte ich die Idee nicht erkennen. Auch fehlt mir die Weiterentwicklung der Spieler. Bei Chelsea ist es ihm gelungen, die einzelnen Spieler besser zu machen. Bei wie vielen Profis ist ihm das in München gelungen?", fragte der heutige TV-Experte nach den beiden Auswärtsniederlagen am letzten Samstag in Leverkusen (0:3) und Mittwoch bei Lazio Rom (0:1).

Ein großes Defizit im Vergleich zur Werkself sei es auch, dass Tuchel das ganze Spieljahr ohne seinen geforderten neuen Mittelfeld-Leader auf der Sechser-Position auskommen muss, während sich Bayer Leverkusen genau dort äußert sinnvoll und hochwertig verstärkte.

FC Bayern am Sonntag zu Gast in Bochum

"Während es den Bayern nicht gelungen ist, Spieler mit dem Mia-san-mia-Gefühl zu verpflichten, setzte Leverkusen auf Granit Xhaka – der genau der Balancespieler ist, den Thomas Tuchel sich so wünschte", so der ehemalige Mittelstürmer von Eintracht Frankfurt.

Die Folge sei laut Fjörtoft, "dass die alte Führungsriege um Manuel Neuer und Thomas Müller noch stärker gefordert ist – was wiederum den Generationenwechsel zu Joshua Kimmich und Leon Goretzka deutlich erschwert."

Nach der 0:1-Pleite geht es für die Münchner am kommenden Sonntagabend beim VfL Bochum im grauen Bundesliga-Alltag weiter.