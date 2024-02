Müller über Pleite: "Am Ende können wir fast glücklich sein"

IMAGO/Giuseppe Maffia

Thomas Müller und der FC Bayern kassierten in Rom eine bittere Pleite

Nach der Niederlage in Leverkusen ging Thomas Müller brutal hart mit der Münchner Mannschaft ins Gericht. Nach dem 0:1 in Rom in der Champions League beklagte der Routinier erneut einige Versäumnisse seines FC Bayern, zeigte sich insgesamt aber deutlich besser gelaunt.

"Aus meiner Sicht kam die Reaktion der Mannschaft, nach der Niederlage gegen Leverkusen, schon in der ersten Hälfte, aber wir müssen auf jeden Fall in Führung gehen", sagte Müller nach dem Spiel am "DAZN"-Mikrofon.

Er habe "klare Torchancen" von seiner Mannschaft gesehen, vor allem in der ersten Halbzeit: "Nur haben wir es verpasst, Tore zu erzielen und die Reaktion in ein positives Ergebnis umzuwandeln."

Müller kritisiert Abwehrverhalten des FC Bayern

Was dann in der zweiten Halbzeit passiert ist, konnte oder wollte auch Müller nicht so recht erklären. Stattdessen sagte er lediglich: "In der zweiten Hälfte war die Verunsicherung zu spüren." Die von ihm geforderte Reaktion sei aber dennoch zu sehen gewesen, ergänzte er.

Der Platzverweis gegen Dayot Upamecano war ohne Frage die Schlüsselszene im Spiel. Für Müller war nicht das Foul des Franzosen das große Problem, sondern das Abwehrverhalten der gesamten Mannschaft in den Sekunden zuvor.

"Die Rote Karte ist etwas unglücklich, aber selbst verschuldet. Wir können zwei Spieler mit drei Verteidigern nicht stoppen", meinte Müller, der abschließend ein durchaus überraschendes Fazit zog und erklärte: "Am Ende können wir fast glücklich sein, wenn man fast 25 Minuten in Unterzahl spielt und hier dann nur mit 0:1 verliert."

FC Bayern mit Unsicherheiten und ohne Selbstvertrauen

Dass es im Rückspiel in knapp drei Wochen nun besonders schwer wird, ist Müller bewusst. Das liegt aber in seinen Augen vor allem am FC Bayern und nicht an Lazio Rom, denn: "Uns fehlt es aktuell an diesem kompletten Selbstvertrauen. Wir haben immer wieder Unsicherheiten drin und haben im Moment auch nicht immer dieses Spielglück."

Er hätte sich "natürlich" eine andere Ausgangslage gewünscht, "aber ich kann nach dem Spielverlauf mit dem Ergebnis leben. Wir werden weitermachen und wir haben Zeit. Erst in drei Wochen ist das Rückspiel und erst danach können wir weitere Schlüsse ziehen", sagte Müller.