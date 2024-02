FC Bayern mit enormer Einnahmensteigerung

Nick Potts, dpa

Die Champions League ist auch für den FC Bayern Gold wert.

Nach dem 0:3 gegen Bayer Leverkusen und dem 0:1 gegen Lazio Rom ist sowohl der Gewinn der deutschen Meisterschaft als auch das Weiterkommen in der Champions League zu einer Mammutaufgabe geworden. Während man sportlich derzeit also eher Trübsal in München bläst, gibt von finanzieller Seite sehr gute Nachrichten zu vermelden.

Der FC Bayern hat seine Einnahmen der Europäischen Fußball-Union zufolge mächtig in die Höhe geschraubt und im vergangenen Jahr um beinahe 100 Millionen Euro gesteigert.

Laut einem Finanzbericht, den die UEFA veröffentlichte, nahm der deutsche Fußball-Rekordmeister 2023 744 Millionen Euro ein - im Jahr 2022 waren es noch "nur" 654 Millionen Euro.

Auch den Vergleich mit der restlichen europäischen Fußball-Elite müssen die Mannen aus der bayerischen Landeshauptstadt nicht wirklich scheuen. Nur fünf Klubs toppen die Einnahmen der Bayern: Spitzenreiter ist Real Madrid mit 841 Millionen Euro.

BVB und RB Leipzig mit großen Abstand zum FC Bayern

Der Abstand zu den restlichen deutschen Top-Klubs ist hingegen schon enorm: Borussia Dortmund belegt Platz zwölf (423 Millionen Euro), RB Leipzig liegt mit 354 Millionen Euro auf Platz 16.

Allein von der UEFA bekamen die in der Champions-League-Saison 2022/23 im Viertelfinale ausgeschiedenen Bayern 110 Millionen Euro. Für den BVB (74 Millionen Euro) und Leipzig (58 Millionen Euro) war bereits eine Runde zuvor Schluss gewesen. Am meisten bekam Königsklassen-Sieger Manchester City (131 Millionen Euro).

Die Zahlen untermauern natürlich auch, welche Folgen ein frühes Ausscheiden aus der Fußball-Königsklasse für den FC Bayern in der laufenden Saison haben könnte. Das 0:1 im Hinspiel des Achtelfinals gegen Lazio Rom dürfte den Druck auch abseits des Reinsportlichen enorm erhöhen. Allerdings gehören gerade die Münchner zu den Klubs, die finanziell so solide wirtschaften, dass sie auch kleine Rückschläge abfedern können.