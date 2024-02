Lazio ein "einfaches Los": Ex-Bayern-Star fällt auf die Nase

IMAGO/Stefano DOffizi

Der FC Bayern hat das Hinspiel gegen Lazio verloren

Im Achtelfinal-Hinspiel der Champions-League-Saison 2023/2024 hat der FC Bayern eine bittere Niederlage kassiert. Beim 0:1 gegen Lazio Rom enttäuschte die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel zum wiederholten Male. Der frühere Münchner Tim Borowski warnt jedoch davor, vorschnell den Kopf in den Sand zu stecken.

"Erstmal gilt es jetzt für die Mannschaft, Ruhe zu bewahren und dieses Spiel einordnen zu können. Die K.o.-Phase ist angebrochen, aber die Münchner haben noch ein Heimspiel und damit haben die Bayern noch die Chance, diese Niederlage vor den heimischen Fans wettzumachen", betonte "DAZN"-Experte Borowski am Mittwochabend.

Gegen Lazio hatte der FC Bayern ordentlich begonnen, nach dem Seitenwechsel aber den Faden verloren. Es war die zweite Pleite binnen weniger Tage, schließlich hatte es erst am vergangenen Samstag im Top-Spiel gegen Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen eine heftige 0:3-Packung gegeben.

Auch in Rom gelang der Turnaround nicht. "Ich fand, dass Lazio richtig gut aus der Halbzeitpause rausgekommen ist und eine super zweite Halbzeit hingelegt hat, mit der selbst ich nicht gerechnet habe, aber vor dem Publikum und in der Champions League sind die Gastgeber immer für eine Überraschung gut und das haben sie vor allem in der zweiten Halbzeit beeindruckend gezeigt", lobte Borowski die Italiener.

Vor dem Anpfiff hatte sich der ehemalige Mittelfeldspieler noch weniger positiv über Lazio geäußert. Die Römer seien "ein einfaches Los" und einer der "schwächsten Gegner" im Achtelfinale, so Borowski. Doch ebenjene "durchschnittliche Mannschaft" besiegte den FC Bayern schlussendlich.

FC Bayern: Thomas Tuchel massiv unter Druck

So gerät Coach Tuchel zunehmend in die Schusslinie. Nach den jüngsten Rückschlägen wackelt der Stuhl des erfahrenen Übungsleiters immer mehr.

Nachfragen zu seiner Zukunft in München wehrte der gereizt wirkende Tuchel nach dem Spiel in Rom ab. Ein Sieg und das Weiterkommen im Rückspiel sind Pflicht, andernfalls könnte seine Zeit beim deutschen Rekordmeister schon wieder zu Ende sein.