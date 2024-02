Neuer benennt die größten Probleme beim FC Bayern

IMAGO/Alfredo Falcone/LaPresse

Manuel Neuer unterlag mit dem FC Bayern in Rom

Spätestens seit der 0:1-Niederlage im Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Lazio Rom schrillen beim FC Bayern sämtliche Alarmglocken. Kapitän Manuel Neuer legte nach der Auswärtspleite den Finger in die Wunde und benannte die größten Defizite im aktuellen Spiel der Münchner.

Der Schlussmann des deutschen Rekordmeisters betonte am späten Mittwochabend zwar, dass die Leistung der Mannschaft in der ersten Halbzeit noch "ordentlich war und wir uns die Möglichkeiten erspielt haben".

Nach dem Seitenwechsel sei es dann aber in allen Belangen schlechter geworden: "Dass wir dann so in die zweite Halbzeit gestartet sind, ist unsere Schuld. Wir tragen die Verantwortung dafür, aber das müssen wir auf jeden Fall aufarbeiten."

Laut Neuer sei derzeit "die Leichtigkeit nicht da" beim FC Bayern. Eine Qualität, die das Team ansonsten besonders stark und unberechenbar gemacht hatte. Der 37-Jährige fügte hinzu: "Die Verunsicherung in der Mannschaft ist da. Ich glaube nicht, dass das von Anfang an der Fall war, aber wir brauchen jetzt ein positives Erfolgserlebnis in Bochum. Wir brauchen positive Emotionen und wir brauchen einen Sieg und vielleicht kommt dann auch diese Selbstverständlichkeit wieder zurück."

Neuer: "Es geht nur über harte Arbeit" beim FC Bayern

Am Sonntag geht es für den Tabellenzweiten der Bundesliga auswärts ab 17:30 Uhr beim VfL Bochum um die nächsten Punkte in der Meisterschaft.

Der viermalige Welttorhüter betonte, dass er grundsätzlich trotz der zwei jüngsten Niederlagen der Bayern in der Bundesliga (0:3 gegen Bayer Leverkusen) und Champions League (0:1 gegen Lazio Rom) zuversichtlich bleibe: "Allein unser Kader macht mich optimistisch. Wir haben so einen guten Kader. Natürlich müssen die Leistungen abgerufen werden. Wir müssen zusammenstehen, wir müssen uns gegenseitig helfen und miteinander auf dem Platz sprechen, aber es geht natürlich nur über harte Arbeit."