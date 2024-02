"Hässlicher" Bayern-Fußball am Pranger

IMAGO/Nicola Ianuale

Thomas Tuchel erlebt beim FC Bayern keine leichte Zeit

In der vergangenen Woche kündigte Trainer Thomas Tuchel vom FC Bayern vollmundig an, die Münchner stünden vor den Wochen der Wahrheit. Es sei an der Zeit, die Hosen runterzulassen und eine Schippe zuzulegen. Zwei richtungsweisende Partien - und zwei Niederlagen - später muss sich nicht nur Tuchel an diesen Worten messen lassen. Kein Wunder, dass heftige Kritik keine Seltenheit ist.

"Bayern spielt hässlichen Fußball", wetterte der englische Ex-Nationalspieler Rio Ferdinand am Mittwochabend nach der 0:1-Niederlage der Münchner im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Lazio Rom bei "TNT Sports". "Den Bayern mangelt es an Selbstvertrauen, sie stecken in der Krise und ich sehe nicht, wie sie vor dem Rückspiel da rauskommen werden", so der ehemalige Verteidiger weiter. Gegen ein Weiterkommen Lazios würde er zumindest nicht wetten.

"Wenn sie in der Liga vorher keine guten Ergebnisse erzielen, weiß ich nicht, wie sie das ändern können. Zu viele große Namen sind außer Form, ohne Selbstvertrauen und es läuft einfach nicht ganz rund für die Bayern", legte Ferdinand den Finger weiter in die Wunde.

Bevor es am 05. März in München zum Rückspiel kommt, reisen die Bayern am 18. Februar zum VfL Bochum, empfangen am 24. Februar RB Leipzig und müssen am 01. März beim SC Freiburg antreten. Zumindest gegen Bochum und im Breisgau sind Siege Pflicht.

FC Bayern verkörpert "Weltklasse", aber ...

Ferdinand sieht darin aber auch eine Chance für den deutschen Rekordmeister. "Die beste Nachricht für sie ist, abgesehen davon, dass es nur 1:0 steht, dass das Rückspiel in drei Wochen stattfindet. Das wird ihnen etwas Zeit geben, wieder in Form zu kommen."

Grundsätzlich sei der FC Bayern allerdings an einen Punkt angelangt, an dem jeder "noch so kleine Fehler ins Rampenlicht gestellt wird", jedes Wochenende werde so zu einer "Seifenoper", Ruhe schlicht eine Wunschvorstellung.

Auch Ex-Bayern-Mittelfeldspieler Owen Hargreaves äußerte sich nach der Lazio-Pleite: Zwar werde derzeit alles und jeder rund um die Münchner kritisiert, das aber auch zu Recht. "Wenn du für die großen Mannschaften spielst und so spielst, wirst du kritisiert", zumal Spieler und Trainer "Weltklasse" verkörpern würden, so Hargreaves.