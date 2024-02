IMAGO/Ulmer

Leroy Sané (l.) trifft am Sonntag auf den VfL Bochum

Nach den jüngsten Pleiten in der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen (0:3) und in der Champions League gegen Lazio Rom (0:1) will der FC Bayern an diesem Wochenende unbedingt Wiedergutmachung betreiben. Es geht am Sonntag (ab 17:30 Uhr) beim VfL Bochum zur Sache, der seinerseits auf einen Achtungserfolg gegen die Münchner hofft. Wo wird die Partie des VfL Bochum gegen den FC Bayern live im Fernsehen und Stream gezeigt?

Nein, das war gar nichts! Gegen Leverkusen und Rom blieb der FC Bayern vieles schuldig, erzielt keinen einzigen Treffer und schlitterte somit in eine veritable sportliche Krise. Auch, wenn nach 21 Bundesliga-Spieltagen und dem Achtelfinal-Hinspiel in der Königsklasse noch nichts entschieden ist: Dem deutschen Branchenprimus droht zum ersten Mal seit zwölf Jahren eine titellose Saison.

Da kommt der Tabellen-14. aus Bochum zur vermeintlich richtigen Zeit, gingen die letzten drei Bundesliga-Duelle doch mit 7:0, 3:0 und 7:0 überdeutlich an den FC Bayern. Doch Obacht: Im heimischen Ruhrstadion ist die Mannschaft von Cheftrainer Thomas Letsch in dieser Saison eine harte Nuss, hat nur eines von zehn Heimspielen in 2023/2024 bis dato verloren.

Gelingt dem FC Bayern am Sonntagabend der Turnaround? Schafft der kleine VfL den Sensationssieg gegen den übermächtigen FCB? Und wo wird die Partie zwischen Bochum und München live im Fernsehen und Stream gezeigt?

Hier läuft VfL Bochum vs. FC Bayern live im TV und Stream