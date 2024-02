Brunner-Zukunft offenbar geklärt

IMAGO/Kirchner/David Inderlied

Paris Brunner wird wohl beim BVB bleiben

Bleibt Paris Brunner Borussia Dortmund erhalten oder sucht der Youngster im Sommer das Weite? Die Zukunftsfrage beim BVB scheint nun geklärt zu sein.

Wie die "WAZ" berichtet, geht die Tendenz dahin, dass Brunner auch nach Ende seines Fördervertrages für Borussia Dortmund spielt. In der kommenden Saison wird der Stürmer also aller Voraussicht nach weiter für den Revierklub auflaufen.

Dem Bericht zufolge ist allerdings noch keine finale Einigung erzielt worden. Noch werde über finanzielle Aspekte und die sportliche Zukunft verhandelt.

Konkret geht es angeblich um eine durchaus ansehnliche Summe von 500.000 Euro im Jahr, die der BVB aus der eigenen Jugend beförderten Talenten üblicherweise als Einstiegssalär zahlt. Aber: Mit dieser sollen Brunner und seine Familie nicht einverstanden sein.

BVB-Juwel Brunner im Ausland begehrt?

Als Argument führt man in den Verhandlungen mit dem BVB offenbar Brunners im letzten Jahr mit der deutschen U17-Auswahl errungene Titel bei der Welt- und der Europameisterschaft an. Auch die vom DFB an den Angreifer verliehene Fritz-Walter-Medaille in Gold sei nach Ansicht der Spielerseite einen finanziellen Aufschlag wert.

Darüber hinaus sollen Brunner Anfragen von ausländischen Klubs vorliegen. In Italien wird er mit Rekordmeister Juventus Turin in Verbindung gebracht. Verhandlungen hatte Brunners Vater Norbert zuletzt aber dementiert.

"Die Geschichte, dass ich zuletzt in Italien gewesen bin, um dort Gespräche über einen Transfer zu führen, entbehren jeglicher Grundlage. Da ist überhaupt nichts dran", sagte er gegenüber "Sport1".

Der Dortmunder Rechtsanwalt betonte: "Die Gespräche mit Borussia Dortmund laufen weiterhin, aber es ist noch nichts entschieden. An oberster Stelle steht für Paris in seinem Alter ganz klar die sportliche Perspektive und nicht die finanziellen Rahmenbedingungen."

Ob Brunner in Zukunft sportliche eine große Rolle beim BVB spielen wird, ist zudem unklar. Mit Niclas Füllkrug, Youssoufa Moukoko und Sebastien Haller stehen bereits drei Mittelstürmer im Kader.