Bank statt Stammplatz! Steht Ouwejan vor dem Schalke-Aus?

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Thomas Ouwejan stand zuletzt dreimal nicht in der Schalker Startelf

Lange Zeit galt Thomas Ouwejan als Leistungsträger beim FC Schalke 04, war als Linksverteidiger eine feste Größe bei Königsblau. Doch das ist seit einigen Wochen Vergangenheit, seit dem S04-Cheftrainer Karel Geraerts mehrfach auf Derry Murkin auf der linken Abwehrseite vertraute. Eine Situation, die Ouwejan laut eigener Aussage frustriert zurücklässt.

Seit dem missratenen Rückrunden-Auftakt zu Hause gegen den HSV (0:2), als Thomas Ouwejan beinahe sein erstes Saisontor erzielt hätte und nur am Torpfosten gescheitert war, wartet der 27-Jährige bis dato vergeblich auf eine weitere Bewährungschance in der S04-Startelf.

Gegen Kaiserslautern (1:4) und Braunschweig schmorte der Niederländer die vollen 90 Minuten auf der Bank, beim 0:1 in Kiel wurde er zumindest in der zweiten Halbzeit eingewechselt.

"Das ist natürlich frustrierend. Ich will immer spielen", wurde Ouwejan in der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" zitiert. Für den Linksfuß ist die Rolle des Ersatzspielers noch eine unbekannte, gehörte er doch beispielsweise vor zwei Jahren in der Schalker Aufstiegssaison noch zu den großen Leistungsträgern beim FC Schalke.

In der Bundesliga-Saison wurde er in 2022/2023 von zwei schweren Verletzungen zurückgeworfen, brachte es daher lediglich auf zehn Startelf-Einsätze in der ersten Liga.

Ouwejan glaubt fest an Klassenerhalt des FC Schalke 04

Als Reservist in der 2. Bundesliga sieht sich Ouwejan aber keinesfalls, auch wenn er sich zuletzt noch sportlich diplomatisch ausdrückte: "Das gehört im Fußball dazu, ich muss damit umgehen können."

Nach "WAZ"-Informationen verdichten sich die Anzeichen, dass Ouwejan den FC Schalke 04 im kommenden Sommer ablösefrei verlassen wird. Und zwar unabhängig davon, ob die Gelsenkirchener in der zweiten Liga bleiben oder nicht. Vertragsgespräche habe es nach derzeitigem Stand weder mit den Königsblauen noch mit einem anderen Klub gegeben, hieß es weiter.

Vom Klassenerhalt seines aktuellen Vereins in der zweiten Liga ist Ouwejan derweil weiterhin überzeugt: "Wir wissen, dass wir aufpassen müssen. Trotzdem habe ich Vertrauen, dass wir den Klassenerhalt schaffen."