"Verstehe ich nicht!" Hamann ärgert sich über Bayern-Star

Revierfoto via www.imago-images.de

Dietmar Hamann hat sich wieder über den FC Bayern geärgert

Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann hat sich nach der überraschenden Champions-League-Pleite des FC Bayern gegen Lazio Rom einen Profi der Münchner ganz besonders zur Brust genommen und ihn für dessen Verhalten auf dem Feld scharf kritisiert.

Es war die vielleicht alles entscheidende Szene beim Champions-League-Gastspiel des FC Bayern in Rom: Im eigenen Strafraum kam Dayot Upamecano in der 67. Minute im Zweikampf gegen Gustav Isaksen einen Hauch zu spät, traf den Dänen leicht oberhalb des Knöchels und sah dafür glatt Rot. Eine harte, aber durchaus vertretbare Entscheidung. Das mussten auch die Münchner Verantwortlichen nach dem Schlusspfiff eingestehen.

Für Dietmar Hamann war das Foul des Franzosen allerdings nur ein Problem. Was ihn fast noch mehr störte, war das Verhalten Upamecanos unmittelbar nach dem Pfiff des Unparteiischen.

Hamann nimmt Stars des FC Bayern in die Pflicht

"Als Spieler muss ich doch wissen, was ich gemacht habe. Er [Upamecano] muss doch wissen, dass er dem Spieler das Sprunggelenk durchgetreten hat", zeigte Hamann im "Blue Sport"-Studio keinerlei Verständnis für den verzweifelten Versuch des Franzosen, sich dem Schiedsrichter gegenüber als Unschuldslamm zu präsentieren.

"Da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren", ergänzte Hamann, der eine unmittelbare Folge von Upamecanos Beschwerde vermutete: "Und dann bekommt Kimmich noch eine Gelbe Karte, was eine Rolle spielen könnte, wenn du eine Runde weiterkommst. So etwas verstehe ich einfach nicht. Wenn ich so ein Foul begehe, habe ich vom Platz zu gehen, um auch meine Mitspieler zu schützen. Die haben sich gedacht, wenn er sich so beschwert, dann wird da nichts gewesen sein."

Hamann kann sich laut eigener Aussage vorstellen, dass Upamecanos Verhalten in der folgenschweren Szene "vielleicht mit der ganzen Situation" beim FC Bayern etwas zu tun hat. "Sie müssen einfach mal anfangen, Verantwortung zu übernehmen", nahm er die Spieler der Münchner in die Pflicht.