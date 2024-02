Matthäus mit dringendem Ratschlag an Tuchel

IMAGO/Antonietta Baldassarre / Insidefoto

Thomas Tuchel verlor mit dem FC Bayern am Mittwoch in Rom

Der FC Bayern ist in eine veritable sportliche Krise hineingeschlittert, nachdem zunächst der Bundesliga-Gipfel bei Bayer Leverkusen (0:3) und anschließend das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Lazio Rom (0:1) verloren gingen. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus richtete danach einen eindringlichen Ratschlag an FCB-Cheftrainer Thomas Tuchel, um mit den Münchnern noch den Turnaround in der laufenden Saison zu schaffen.

Zunächst hielt der 61-Jährige fest, dass vor allem das Kreativ- und Offensivspiel in den letzten Wochen arg gelitten hätten beim amtierenden deutschen Meister.

"Die Torchancen gegen Leverkusen und Lazio Rom kann man an einer Hand abzählen. Das war bei Bayern München in der Vergangenheit anders", schrieb Matthäus in seiner "Sky"-Kolumne und klärte über die Ursachen für die Ladehemmung in der Offensive auf: "Die Überzeugung fehlt. Die Mannschaft hat weder die Selbstverständlichkeit noch die Leichtigkeit oder Kompaktheit. Da ist kein Miteinander zu spüren."

Selbst ein Kontrahent wie Lazio Rom, der laut Matthäus "bei allem Respekt nicht der Gradmesser für Bayern München sein sollte", habe es daher derzeit verhältnismäßig leicht, gegen den deutschen Branchenprimus zu bestehen.

An den bereits angezählten Cheftrainer des FC Bayern richtete der Weltmeister von 1990 den Appell, alle personellen und sportlichen Maßnahmen der jüngeren Vergangenheit zu beleuchten.

"Man muss jetzt vieles hinterfragen beim deutschen Rekordmeister. Die Spieler sind verunsichert. Die Frage ist nur: Warum? Was hat sie verunsichert? Tuchel muss die Spieler hinter sich bekommen, er muss eine Mannschaft formen, er muss die Kompaktheit auf und neben dem Platz wieder herstellen. Leichtigkeit, Spielfreude, Dominanz - alles, was Bayern sonst ausgezeichnet hat in der Vergangenheit, ist nicht mehr zu sehen", legte sich Matthäus fest, was aktuell die größten Baustellen im Spiel der Münchner sind.

Ein großes Problem sei die Verunsicherung, mit der der deutsche Rekordmeister derzeit in seine Spiele starte: "Die meisten Spieler sind nur mit sich selbst beschäftigt und dafür gibt es ganz sicher Gründe. Die Spieler brauchen eine gewisse Sicherheit. Wenn sie bis kurz vor dem Spiel nicht wissen, ob und wo sie spielen, wenn sie um ihr Ranking im Team ständig bangen, wenn das System plötzlich geändert wird, dann hilft das nicht", brachte es Matthäus auf den Punkt.

Am Sonntag geht es für den FC Bayern mit dem Auswärtsspiel beim VfL Bochum (ab 17:30 Uhr) weiter.