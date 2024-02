Flick als Tuchel-Nachfolger? Matthäus lässt aufhorchen

IMAGO/Kirchner/David Inderlied

Lothar Matthäus kann sich Hansi Flick erneut beim FC Bayern vorstellen

Nachdem Thomas Tuchel beim FC Bayern immer mehr in die Kritik geraten ist, wurde Hansi Flick zuletzt als potenzieller Nachfolger bei den Münchnern gehandelt. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus würde dem Ex-Coach die Trendwende durchaus zutrauen.

"Hansi Flick ist immer ein Name bei Bayern, man kennt seine Erfolgsgeschichte, er ist frei im Moment", sagte Matthäus nach der 0:1-Pleite in der Champions League gegen Lazio Rom zur "Bild".

Der TV-Experte vertritt zwar nicht die Meinung, dass Flick ein besserer Trainer als Tuchel ist. Dennoch betonte Matthäus: "Hansi hat etwas, was Tuchel vielleicht nicht hat. Er hat es jedenfalls immer geschafft, seine Spieler zu stärken und ihnen ein großes Selbstvertrauen einzuimpfen."

Zuletzt hatte die "Sport Bild" berichtet, dass Flick in den Gedankenspielen des FC Bayern durchaus eine Rolle spielt. Es gebe "Verantwortliche im Klub, die sich eine Rückkehr vorstellen können", hieß es.

Berater-Beben um Hansi Flick

Befeuert wurden die Gerüchte zudem durch "Sky". Laut dem Sender hat Flick Starberater Pini Zahavi als seinen neuen Vertreter engagiert. Demnach ist der Deutsche bereit, eine neue Aufgabe anzugehen.

Flick war bereits von 2019 bis 2021 Trainer des FC Bayern. In seiner vergleichsweise kurzen Amtszeit an der Säbener Straße hat er nahezu alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt: die deutsche Meisterschaft, den DFB-Pokal, die Champions League und die Klub-WM.

FC Bayern "hat kein Selbstvertrauen"

Beim FC Bayern wird die Kritik an Thomas Tuchel immer lauter. "Die Mannschaft hat kein Selbstvertrauen, keine Überzeugung. Das Trainerteam - allen voran Thomas Tuchel - ist nicht nur für die physische, sondern auch für die psychische Situation in einer Mannschaft verantwortlich", lederte auch Matthäus gegen den Coach des deutschen Rekordmeisters.

Derzeit haben die Spieler den "Kopf nicht frei", so der 62-Jährige weiter: "Vielleicht werden sie überladen mit Ideen. Denn Erfolgsdruck sind die Spieler gewohnt. Die Frage ist: kriegt er die Spieler eingefangen?"

Laut "Bild" sitzt Tuchel aber zunächst weiter fest im Sattel. Demnach bleibt der Trainer bis auf Weiteres im Amt und wird beim Auswärtsspiel beim VfL Bochum am Sonntag (17:30 Uhr) "auf jeden Fall" auf der Bank sitzen.