Gladbach will Negativtrend stoppen

Seoane und Gladbach wollen zurück auf Siegerstraße

Trainer Gerardo Seoane vom Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach will sich nicht mit einem möglichen Abstiegskampf beschäftigen.

"Wir rechnen nicht, sondern setzen unseren Fokus auf das nächste Spiel", sagte der Schweizer vor dem Auswärtsspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei RB Leipzig: "Das hilft uns. Und nicht, dass wir auf die Tabelle schauen, Angst haben oder uns irgendwelche Filme vorspielen."

Die Gladbacher sind in der Liga seit vier Spielen ohne Sieg, am vergangenen Wochenende waren sie nicht über ein ernüchterndes 0:0 gegen Schlusslicht Darmstadt 98 hinausgekommen. In der Tabelle liegt Mönchengladbach sechs Punkte vor dem Relegationsplatz 16.

"Wir sind uns der Lage und Situation absolut bewusst", sagte Seoane: "Wir wussten, dass es keine einfache Saison wird."

In Leipzig ist die Borussia in der Bundesliga noch ohne Sieg. Seoane geht mit viel Respekt vor dem Gegner in die Begegnung. "Es kommt ein großes Paket auf uns zu", sagte der Gladbach-Trainer, der aber überzeugt ist, dass seine Mannschaft Entwicklungsschritte gemacht hat.