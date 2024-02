Neue Hamann-Attacke: FC Bayern "am Boden"

IMAGO/Gerhard Schultheiß

Analysiert die kritische Situation beim FC Bayern: Dietmar Hamann

Chefkritiker Dietmar Hamann hat auch nach der 0:1-Pleite gegen Lazio Rom im Champions-League-Achtelfinale kräftig gegen den FC Bayern ausgeteilt.

"Das größte Problem ist, dass die Bayern im Moment nicht die Geschlossenheit haben, sich aus schwierigen Situationen gemeinsam herauszuziehen. Man muss ganz klar sagen: Die Mannschaft ist im Moment am Boden", schrieb der frühere Nationalspieler und heutige TV-Experte in seiner "Sky"-Kolumne.

Eine Mannschaft lebe davon, dass man sich gegenseitig helfe, betonte Hamann, "aber das ist schon seit der Winterpause nicht der Fall. Jeder ist mit sich selbst beschäftigt, anstatt Verantwortung zu übernehmen".

Trainer Thomas Tuchel habe "nicht viele Argumente" für eine Weiterbeschäftigung beim FC Bayern, analysierte Hamann zudem.

Tuchel habe in 43 Partien als Chefcoach genauso oft, nämlich zehnmal, verloren, wie sein Vorgänger Julian Nagelsmann in der doppelten Anzahl der Spiele, rechnete der 50-Jährige vor. "Man hat in der Bundesliga einige Punkte mehr als in der vergangenen Saison, aber der Fußball ist nicht gut und man darf nicht vergessen, dass im vergangenen Sommer hochklassige Spieler wie Kane und Kim dazugekommen sind."

Tuchel bleibe derzeit nur die "Hoffnung, dass es besser wird", stellte Hamann klar.

Er sieht mit Blick auf das mögliche Champions-League-Aus sowie ein "Weiter so" mit Tuchel nun die Verantwortlichen des FC Bayern in der Pflicht.

Sie müssten "sich entscheiden, ob sie dem Trainer zutrauen, das 0:1 im Rückspiel zu drehen", meinte Hamann. "Wie vereint eine Mannschaft ist, siehst du nur im Misserfolg. Das, was die Bayern-Fans in den vergangenen zwei Spielen in Leverkusen und Rom gesehen haben, gibt ihnen wenig Grund zur Hoffnung auf Besserung."

Übereinstimmenden Berichten zufolge muss Tuchel vorerst keine Entlassung fürchten. Richtungsweisend für seine Zukunft sollen laut "Sky"-Reporter Kerry Hau allerdings die drei kommenden Bundesligaspiele beim VfL Bochum, gegen RB Leipzig sowie beim SC Freiburg sein.