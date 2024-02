Medien berichten einhellig über Mbappé-Hammer

IMAGO/Michael Baucher

Kylian Mbappé wechselt wohl von PSG zu Real Madrid

Entscheidung (endlich) gefallen? Einhellig wie nie zuvor berichten zahlreiche internationale Medien, dass Kylian Mbappé seine Zelte bei Paris Saint-Germain in diesem Sommer abbrechen und ablösefrei den Verein wechseln wird.

Über diese Entscheidung habe der Superstar die PSG-Führung um Klub-Boss Nasser Al-Khelaifi nun in Kenntnis gesetzt, vermelden unter anderem "The Athletic", "Sky" sowie "L'Equipe" und der renommierte Transfer-Experte Fabrizio Romano.

Es sind demnach nur noch finanzielle Details zwischen Mbappé und PSG zu klären, In den kommenden Wochen könnte die Personalie auch offiziell vermeldet werden.

Ein offenes Geheimnis ist, dass es Mbappé zu Real Madrid zieht. Die Königlichen sollen ihm zwar ein horrendes Handgeld von angeblich rund 150 Millionen Euro zahlen. Das Jahresgehalt des Franzosen soll allerdings weit unter dem liegen, was er aktuell bei PSG einstreicht. Im Gegenzug soll ihm Real einen ungewöhnlich großen Anteil der Einnahmen durch seine Bildrechte garantieren.

Klar ist zudem, dass die Aussicht auf Titel, insbesondere in der Champions League, sowie sportlichen Ruhm, auch in Form von individuellen Auszeichnungen wie dem Ballon d'Or, in Madrid größer ist.

PSG? Real Madrid? England? Viele Spekulationen um Kylian Mbappé

Um Mbappés Wechsel zu Real ranken sich seit Monaten, ja sogar seit Jahren die Spekulationen. 2022 und 2023 stand der Transfer angeblich zweimal bereits kurz bevor, platzte aber doch noch. Damals hätte PSG noch eine üppige Ablöse für den 25-Jährigen kassieren können.

Gerüchte, wonach Mbappé auch mit dem FC Arsenal und dem FC Liverpool ein heißes Thema gewesen sei, dementierte Fabrizio Romano zuletzt. Bei beiden Klubs sein eine Verpflichtung aufgrund der Gehaltsforderungen des Superstars nie ernsthaft erwogen worden, betonte der bestens vernetzte italienische Reporter.

Stattdessen scheint nun alles so zu kommen, wie es die Spatzen schon lange von den Dächern pfeifen: Kylian Mbappé kehrt PSG den Rücken - und macht den nächsten Schritt seiner bereits imposanten Karriere bei Real Madrid.