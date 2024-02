Hainer reagiert auf Tuchel-Gerüchte

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel Engelbrecht

Herbert Hainer und der FC Bayern wollen kämpfen

Zumindest öffentlich will Präsident Herbert Hainer wenig überraschend noch keine Trainer-Diskussion beim FC Bayern führen.

"Klar, im Moment fehlen uns die Ergebnisse. Wir brauchen nun eine Initialzündung, um auf dem Platz den viel zitierten Bock umzustoßen. Daran arbeiten wir alle gemeinsam und ich bin überzeugt, dass wir das schaffen", sagte der frühere Adidas-CEO gegenüber "Münchner Merkur/tz", angesprochen auf die Zukunft von Thomas Tuchel.

Der Chefcoach soll nach dem 0:1 in der Champions League bei Lazio Rom zwar nicht akut um seinen Job bangen müssen. Allerdings sollen die Zweifel an ihm vereinsintern wachsen und eine Trennung im weiteren Saisonverlauf nicht mehr ausgeschlossen sein.

Als möglicher Nachfolger wird bereits Ex-Coach Hansi Flick gehandelt. Sein Name geistere an der Säbener Straße herum, berichtete "Bild". Der 58-Jährige war im September 2023 als Bundestrainer entlassen worden.

FC Bayern kämpferisch: "Aufgeben gibt es bei uns nicht"

Hainer nahm nach der bitteren Pleite in Italien die Profis des FC Bayern in persönlichen Gesprächen in die Pflicht. Im Moment fehle die Leichtigkeit und das Selbstverständnis, sagte der 69-Jährige. "Aber ich habe nach dem Spiel beim Bankett und beim Rückflug mit den Spielern gesprochen und es ist ganz klar der Anspruch, so schnell wie möglich in die Erfolgsspur zurückzukommen."

Eine titellose Saison ist für den Klub-Boss des deutschen Rekordmeisters kein Thema. "Damit beschäftigen wir uns überhaupt nicht", betonte Hainer. "In der Champions League haben wir noch alle Chancen. Auch nach dem 0:1 bei Lazio Rom ist weiterhin alles möglich. Im Rückspiel in drei Wochen werden wir das drehen und ins Viertelfinale einziehen."

In der Bundesliga, wo der Rückstand auf Spitzenreiter Bayer Leverkusen bereits fünf Punkte beträgt, seien noch 13 Spieltag zu absolvieren. "Aufgeben gibt es bei uns nicht", stellte Hainer klar.