Rätselraten um Mbappé-Zukunft geht weiter

IMAGO/Ibrahim Ezzat

Die Zukunft von Kylian Mbappé ist weiterhin ungewiss

Am Donnerstag verkündeten mehrere Medien das, was sich bereits in den vergangenen Monaten abgezeichnet hatte: Nach sieben Jahren wird Kylian Mbappe den französischen Meister Paris Saint-Germain im Sommer verlassen. Eine Entscheidung über seinen neuen Klub hat der Superstar aber offenbar noch nicht getroffen.

Unter anderem "The Athletic", "Sky" sowie "L'Equipe" vermeldeten am Donnerstagabend, dass Kylian Mbappé seine Zelte bei Paris Saint-Germain in diesem Sommer abbrechen und ablösefrei den Verein wechseln wird. In den kommenden Wochen könnte die Personalie demnach auch offiziell vermeldet werden.

Ein offenes Geheimnis ist, dass es Mbappé zu Real Madrid ziehen könnte. Die Königlichen sollen ihm unter anderem ein horrendes Handgeld von angeblich rund 150 Millionen Euro bieten.

Fix ist der Wechsel, über den inzwischen seit Jahren spekuliert wird, allerdings noch nicht. Laut "Sky" hat der Angreifer bislang noch keine Entscheidung getroffen, wo er seine Karriere fortsetzt. In diesem Falle hätte er Absprachen zwischen den Parteien gemäß nämlich auch die PSG-Verantwortlichen informieren müssen.

Real Madrid bei Kylian Mbappé "zuversichtlich"

Dieser Bericht deckt sich mit Informationen, die der renommierte Transfer-Journalist Fabrizio Romano auf X (ehemals Twitter) verbreitete.

"Stand jetzt hat Kylian Mbappé noch bei keinem neuen Klub unterschrieben. Real Madrid arbeitet allerdings weiterhin an einer Verpflichtung und ist zuversichtlich, dass er sich ihnen im Sommer anschließt. Das hat man auch der Kabine mitgeteilt", ordnete er die Gerüchte um einen Wechsel des Franzosen in die spanische Hauptstadt in einem Video ein.

"Real bietet Mbappé nun allerdings ein deutlich geringeres Gehalt als noch vor zwei Jahren. Wenn er wirklich dort unterschreiben will, dann wird er weniger verdienen. Er wird also nicht wegen des Geldes wechseln, sondern vor allem aus anderen Gründen", ergänzte der Reporter: "Nun ist es an der Zeit, dass Mbappé eine Entscheidung trifft."

Zuletzt waren neben den Königlichen auch der FC Liverpool und FC Arsenal ein Interesse an dem Weltmeister von 2018 nachgesagt worden. Dort ist Mbappé laut Romano aber kein ernsthaftes Thema.