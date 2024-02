Brisante Tuchel-Ansage an die Bayern-Stars enthüllt

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Thomas Tuchel ging hart mit den Spielern des FC Bayern ins Gericht

Die Unruhen beim FC Bayern spitzen sich immer weiter zu. Nun wurden heftige Vorwürfe von Trainer Thomas Tuchel an seine Mannschaft enthüllt.

Nach der 0:3-Pleite im Bundesliga-Topspiel gegen Bayer Leverkusen soll Tuchel seine Spieler heftig angegangen sein.

Laut "Sky" soll der 50-Jährige in der Kabine gesagt haben: "Ihr seid nicht so gut, wie ich annahm, dann muss ich mich eurem Niveau eben anpassen." Das habe der Sender von einer Quelle aus dem Mannschaftskreis erfahren.

Beim FC Bayern gerät Tuchel nach der Niederlage gegen Leverkusen und der 0:1-Pleite gegen Lazio Rom in der Champions League immer mehr in die Kritik.

Drein Endspiele für Tuchel beim FC Bayern?

"Sky"-Reporter Kerry Hau hatte zuletzt berichtet, dass es drei Endspiele für den Übungsleiter geben könnte. Am Sonntag (17:30 Uhr) geht es für den FC Bayern zum VfL Bochum, danach wartet das Heimspiel gegen RB Leipzig (24. Februar) sowie die Auswärtsaufgabe beim SC Freiburg (1. März) auf die Münchner.

"Wenn die Mannschaft nicht besser spielt und nicht den Eindruck vermittelt, dass man für diesen Trainer durchs Feuer geht, dann ist eine vorzeitige Entlassung von Tuchel nicht mehr auszuschließen", erklärte Hau.

Dass Tuchel seine Mannschaft in der Kabine derart heftig anspricht, ist laut Reporter-Legende Marcel Reif nicht gerade förderlich. "Ich glaube, dass er sich damit über die Mannschaft stellt und eine Riesenkluft entsteht zwischen sich und der Mannschaft", sagte er in der "Sky"-Sendung "Triple - der Schüttflix Fußballtalk".

"Einen Riss", so Reif weiter, gebe es beim FC Bayern aber schon länger. "Das kann auch motivierend wirken, aber den Eindruck hatte ich nicht. In Rom hatte ich nicht den Eindruck, dass die Mannschaft sagt: Das hat mich jetzt aber richtig motiviert", analysierte der 74-Jährige.

Ex-BVB-Keeper kritisiert Tuchel

Der ehemalige BVB-Torhüter Roman Weidenfeller sieht die Tuchel-Vorwürfe ebenfalls kritisch: "Er ist ja ein Stück vom Team. Er sitzt ja im gleichen Boot wie die Mannschaft. Ich glaube, das ist dann das letzte Stück, wo er die Mannschaft auch verliert."

Horst Heldt, früherer Bundesliga-Manager, nahm Tuchel dagegen in Schutz. "Am Ende vom Tag performen sie zurzeit nicht. Man kann nicht alles an einem Trainer und an den Verpflichtungen oder Nicht-Verpflichtungen festmachen. Am Ende ist die Mannschaft auch in der Verantwortung Leistung abzuliefern. Und das tun einfach zu wenige, muss man sagen", urteilte der 54-Jährige.