Ex-Bayern-Trainer Kovac fühlt mit Tuchel

Die Kritik an Thomas Tuchel beim FC Bayern nimmt immer weiter zu. Einer, der die Situation in München bestens nachvollziehen kann, ist Niko Kovac vom VfL Wolfsburg.

Von Juli 2018 bis November 2019 war Kovac Trainer des FC Bayern. Die Zeit des Kroaten in München endete alles andere als schön.

Beim Rekordmeister wurde der frühere kroatische Nationaltrainer häufig eher als Notlösung angesehen. Nach einem 1:5 gegen seinen Ex-Klub Eintracht Frankfurt trennten sich die Münchner im November 2019 von ihm.

Dabei hatte der heute 52-Jährige mit dem FC Bayern keine sechs Monate zuvor Meisterschaft und DFB-Pokal gewonnen.

Dennoch stand Kovac immer wieder in der Schusslinie der Kritiker. Auch Berichte über Risse zwischen dem Coach und der Mannschaft machten damals die Runde.

In einer ähnlichen Situation befindet sich gerade Thomas Tuchel. Kein Wunder, dass Kovac mit dem derzeitigen FCB-Coach fühlt.

"Ich glaube, dass es grundsätzlich so ist, dass jeder Trainer - egal wo - irgendwo alleine ist. Er hat vielleicht noch seine Co-Trainer dabei, aber wenn es nicht läuft, ist er ziemlich einsam", sagte der Wolfsburg-Coach auf einer Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Borussia Dortmund am Samstag (15:30 Uhr): "Da müssen wir nicht nach München gehen, das ist in vielen Klubs so."

Situation beim FC Bayern "sehr schwer"

Konkret auf Tuchels Situation bezogen, betonte Kovac: "Ich weiß, was da im Moment los ist. Und ich weiß, dass es nicht sehr einfach ist." Dass sich derart viele Experten kritisch zur Lage beim FC Bayern äußern, helfe dem kriselnden Coach nicht gerade: "Es ist sehr schwer, weil es sehr viele sind, die sich melden."

Nach den Niederlagen gegen Bayer Leverkusen (0:3) im Topspiel der Fußball-Bundesliga und Lazio Rom (0:1) in der Champions League ist Thomas Tuchel immer mehr ins Zentrum der Kritik gerückt.