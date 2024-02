Kane in der Krise? "Auch er verliert die Nerven"

IMAGO/Ciro De Luca

Harry Kane vom FC Bayern wartet seit zwei Spielen auf einen Treffer

Beim Fußball-Bundesligisten FC Bayern München läuft es derzeit nicht rund. Sogar der eigentlich so treffsichere Goalgetter Harry Kane netzt nicht mehr ein. Reporter-Legende Marcel Reif schlägt daher Alarm.

In dieser Saison steht Harry Kane bereits bei herausragenden 28 Treffern in 29 Pflichtspielen. Hinzu kommen acht Assists. Seitdem es beim FC Bayern sportlich aber nicht mehr rund läuft, ist auch die Tormaschine des englischen Nationalstürmers ins Stocken geraten.

Beim Bundesliga-Topspiel gegen Bayer Leverkusen (0:3) und bei der Champions-League-Pleite gegen Lazio Rom (0:1) ist Kane ohne Treffer geblieben. In den vergangenen sechs Partien kommt der 30-Jährige ohnehin "nur" auf zwei Treffer. Eine ungewöhnlich geringe Ausbeute.

FC Bayern: Verliert auch Harry Kane die Nerven?

Laut Reporter-Legende Marcel Reif hängt die Krise des FC Bayern aber nicht unmittelbar mit Kanes Torflaute zusammen. "Du hast in zwei Spielen nicht eine richtige Torchance", monierte er in der "Sky"-Sendung "Triple - der Schüttflix Fußballtalk" und ergänzte: "Das an ihm festzumachen, ist das albernste."

Kritische Worte fand Reif dennoch für den Mittelstürmer: "Inzwischen verliert er auch die Nerven und die Linie und rennt im Mittelfeld rum, weil er Bälle sucht, die vorne nicht landen."

In die Pflicht nahm der ehemalige Reporter allerdings Kanes Mitspieler. "Sie kriegen es nicht hin, Kane im Spiel gegen Lazio und auch gegen Leverkusen eine vernünftige Torchance zu kreieren", so der 74-Jährige.

Daher handelt es sich laut Reif beim FC Bayern auch nicht um eine Ergebniskrise. "Wenn du 20 Mal die Latte triffst, dann kannst du von einer Ergebniskrise sprechen", betonte er: "Sie spielen eine Art Fußball, die kann ich dir nicht erklären."

Das Ausbleiben von Torchancen bezeichnete Reif zudem als "sportliches Desaster".