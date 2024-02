Südkorea feuert Jürgen Klinsmann

AFP/SID/HECTOR RETAMAL

Ist nicht länger Südkoreas Trainer: Jürgen Klinsmann

Jürgen Klinsmann ist als Folge des vorzeitigen Scheiterns der südkoreanischen Fußballer beim Asien-Cup als Nationaltrainer entlassen worden.

Der koreanische Fußballverband (KFA) habe "beschlossen, den Cheftrainer nach einer umfassenden Analyse auszuwechseln", gab KFA-Präsident Chung Mong-Gyu am Freitag auf einer Pressekonferenz bekannt.

Es sei "eine unglaubliche Reise" gewesen, sagte Klinsmann, der in den Sozialen Medien eine Botschaft an seine Spieler, den Trainerstab und die Fans richtete: "Vielen Dank für eure Unterstützung, die uns ins Halbfinale des Asien-Pokals gebracht hat, und eine unglaubliche Reise in den letzten zwölf Monaten, in denen wir 13 Spiele in Folge nicht verloren haben. Kämpft weiter!"

Titelfavorit Südkorea war im Halbfinale überraschend an Jordanien gescheitert. Zuletzt wurde bekannt, dass es Machtkämpfe und handgreifliche Auseinandersetzungen während des Turniers innerhalb der Mannschaft gegeben hat. Fans und südkoreanische Medien hatten in den vergangenen Tagen lautstark die Entlassung Klinsmanns gefordert.

Der 59-Jährige war seit knapp einem Jahr im Amt. In dieser Zeit riss die Kritik an ihm nie ab.