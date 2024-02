Bericht: Star-Trio des FC Bayern auf dem Prüfstand

IMAGO/Philippe Ruiz

Beim FC Bayern sollen auch Topstars auf dem Prüfstand stehen

Sportlich läuft es beim FC Bayern 2023/24 nicht so rund, wie man das beim deutschen Serienmeister gewohnt ist. Trainer Thomas Tuchel steht daher immer wieder in der Kritik, aber auch einige Topstars auf dem Rasen sollen längst nicht mehr unumstritten sein.

Mit Leroy Sané, Serge Gnabry und Leon Goretzka sollen gleich drei Stars des FC Bayern derzeit intern hinterfragt werden, die den Verein seit geraumer Zeit prägen. Das berichten die "Bild"-Reporter Christian Falk und Tobias Altschäffl im Podcast "Bayern Insider". Demnach gelten alle drei als mögliche Verkaufskandidaten.

Ihre Aussage unterfüttern die Experten natürlich auch mit einer Begründung: Bei Sané sei man zwar nach wie vor der Ansicht, dass er ein Unterschiedsspieler sei, der 28-Jährige, der seit 2020 in München kickt, agiere jedoch schlicht nicht konstant genug. Daher soll man sich auch auf schwierige Verhandlungen mit dem Offensivspieler einstellen, wenn es um die Verlängerung des Vertrags über den Sommer 2025 hinaus geht. An der Säbener Straße soll man zumindest die Meinung vertreten, dass eine weitere Aufbesserung der Bezüge nicht angemessen wäre.

Gnabrys Gehalt bereitet dem FC Bayern Sorgen

Noch komplizierter gestaltet sich die Lage bei Serge Gnabry. Seit 2018 in Reihen des FC Bayern gehört der deutsche Nationalspieler eigentlich immer zu den Konstanten im Team. In jedem Jahr traf der 28-Jährige in der Liga bislang zweistellig, seit einiger Zeit setzen allerdings Verletzungsprobleme Gnabry immer wieder zu.

Laut "Bayern Insider" besonders problematisch: Bei seiner letzten Vertragsverlängerung 2022 (bis 2026) soll Gnabry ein so hohes Gehalt herausgeschlagen haben, dass es sich schwierig gestalten könnte, einen Abnehmer zu finden, der ähnlich gut zahlt.

Goretzka, der 2018 vom FC Schalke 04 in die bayerische Landeshauptstadt wechselte, war zuletzt unter Tuchel ebenfalls nicht immer gesetzt. Da der Vertrag des Mittelfeldspielers 2026 ausläuft, stehen Diskussionen über die Personalie im Sommer wohl ohnehin im Fokus.

Immerhin: Sollte der FC Bayern die genannten Spieler auf den Markt stellen, dürfte es auf keinen Fall an Interessenten mangeln.