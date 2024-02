Medien: Barca will sich Tuchel "ertauschen"

IMAGO/Fabrizio Corradetti/IPA Sport /

Tuchels Job beim FC Bayern ist nicht akut in Gefahr, dennoch wackelt der Trainer

Vogelwildes Gerücht aus Spanien: Der Online-Zeitung "El Nacional" zufolge hofft der FC Barcelona auf ein irres Tauschgeschäft mit dem FC Bayern. Im Fokus: Trainer Thomas Tuchel.

Dass der Trainerstuhl von Thomas Tuchel beim FC Bayern zwar nicht akut in Gefahr ist, aber dennoch bedrohlich wackelt, hat sich in Fußball-Europa längst rumgesprochen. Davon in gewisser Weise profitieren will nun der FC Barcelona. Das zumindest will die katalanische Online-Zeitung "El Nacional" erfahren haben.

Dort heißt es, dass der FC Bayern dem spanischen Spitzenklub bereits signalisiert habe, dass Tuchel im Sommer frei sein könnte. Im Gegenzug sollen die Münchner Barca-Boss Joan Laporta gebeten haben, die angeblich aktuell laufenden Verhandlungen mit Hansi Flick nicht weiterzuführen, damit der ehemalige Nationaltrainer für den deutschen Rekordmeister im Fall einer Tuchel-Entlassung verfügbar wäre.

Tuchel beim FC Barcelona weit oben auf der Wunschliste

Zwischen Flick und Barca sind die Verhandlungen dem Bericht zufolge weit fortgeschritten. Allerdings soll Laporta Tuchel schon lange weit oben auf seiner Wunschliste haben. Daher könne diese "Win-Win-Situation" für beide Vereine am Ende Realität werden, mutmaßt "El Nacional", das für seine Behauptungen keine weiteren Belege oder Quellen anführt.

Wie viel Wahrheit in dem Bericht steckt, bleibt abzuwarten. Geht es nach übereinstimmenden Medienberichten aus Deutschland, so soll Flicks Name in der Chefetage des FC Bayern zwar gefallen sein. Das berichteten unter anderem "Bild" und "kicker". Allerdings ist ein unmittelbares Aus von Tuchel in München noch kein Thema.

"Sky" berichtete am Donnerstag von drei "Endspielen" für den Trainer. Andernorts hieß es, dass Tuchel auf jeden Fall bis zum Saisonende die Chance bekommt, das Ruder herumzureißen. Ob er das schafft, ist nach den jüngsten Rückschlägen in der Bundesliga und der Champions League aber alles andere als gewiss.