Mbappé-Beben: Neue Einzelheiten zum PSG-Knall enthüllt

IMAGO/Sebastian Frej

Kylian Mbappé wird PSG im Sommer verlassen

Die Ära von Kylian Mbappé bei Paris Saint-Germain ist schon bald Geschichte. Am Donnerstag wurde bekannt, dass der Superstar seinen aktuellen Klub über seinen Abschied im kommenden Sommer informiert hat. Alle Details der Trennung sind allerdings noch nicht geklärt.

"Voilà, c'est fini!" - Das war's, aus und vorbei: So eröffnete die Tageszeitung "Le Parisien" am Donnerstag ihren Bericht zum nahenden Abschied von Kylian Mbappé, über den der Superstar PSG-Klubchef Nasser Al-Khelaifi in Kenntnis gesetzt haben soll. "Auch, wenn noch einige Zeilen zu schreiben sind, wird die Liebesgeschichte zwischen Kylian Mbappé und PSG im Juni ihren Epilog bekommen", schrieb das Blatt.

Der Sender "RMC" berichtete, dass Mbappé seinen Verein in Person von Al-Khelaifi vor wenigen Tagen in einem Vier-Augen-Gespräch auf dem Campus des Klubs über seinen Entschluss informierte. Auf Nachfrage wollten sich zunächst jedoch weder das Lager des Spielers noch der Verein äußern.

PSG und Mbappé haben noch Details zu klären

Laut "RMC" hat das Schweigen auch einen konkreten Grund. Demnach sind noch nicht alle Details der Trennung geklärt. Daher könne sich die offizielle Bestätigung auch noch einige Monate ziehen, heißt es. Welche Details noch genau geklärt werden müssen, ist allerdings nicht bekannt.

Offen ist zudem auch, wo Mbappé seine Karriere fortsetzen wird. Eine Einigung mit Real Madrid besteht zwar noch nicht, dennoch deute alles daraufhin, dass der 25-Jährige ab der kommenden Saison das Trikot der Königlichen tragen wird, schreibt "RMC".

Real Madrid von Mbappé-Transfer "total überzeugt"

Und auch Transfer-Insider Fabrizio Romano rechnet fest damit, dass es zu dem spektakulären Deal kommen wird. Bei Real sei man "total überzeugt", das Geschäft über die Bühne bringen zu können, berichtete er am Donnerstag.

Was der Journalist zudem einmal mehr bestätigte: Das konkrete Real-Angebot liegt Mbappé schon seit einiger Zeit vor. Das angebotene Gehalt liegt seinen Informationen zufolge weit unter dem der Pariser und auch noch unter dem Angebot, das Real dem Superstar im Sommer 2022 unterbreitete.

"Die Madrilenen wollen, dass Mbappé zu ihren Konditionen unterschreibt, nachdem sie nun schon Jahre mit dieser Saga beschäftigt sind", schrieb der für gewöhnlich gut informierte Journalist.