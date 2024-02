Droht die nächste Blamage? FC Bayern trifft auf frechen VfL

via www.imago-images.de

War beim letzten Bochumer Coup gegen den FC Bayern vor zwei Jahren auch dabei: Anthony Losilla

Vor zwei Jahren feierte der VfL Bochum auf dem Weg zum Klassenerhalt einen furiosen Heimsieg, als er den FC Bayern zu Hause sensationell mit 4:2 bezwang. An einen ähnlichen Coup glaubt dieses mal auch VfL-Kapitän Anthony Losilla.

Im heimischen Ruhrstadion tritt der VfL Bochum in dieser Saison äußerst selbstbewusst und forsch auf. Von den zehn Heimspielen der bisherigen Spielzeit hat der Ruhrgebiets-Klub nur ein einziges verloren, gegen Gladbach setzte es im September am 6. Spieltag eine 1:3-Niederlage.

Ansonsten wurde gegen mehrere Top-Teams zu Hause bereits gepunktet, unter anderem gegen Borussia Dortmund (1:1), Eintracht Frankfurt (1:1) oder den VfB Stuttgart (1:0).

Jetzt träumt der Underdog auch gegen den kriselnden Branchenkrösus FC Bayern am Sonntagabend (ab 17:30 Uhr) von einem weiteren Überraschungserfolg.

VfL-Kapitän Anthony Losilla weiß dabei genau, wie er mit seinem Team gegen den deutschen Rekordmeister bestehen will: "Für jede Mannschaft ist es schwer bei uns zu spielen. Unsere Fans stehen durchweg hinter uns, die pushen uns, geben uns Kraft und Power. Wir haben bewiesen, dass wir es so auch starken Mannschaften schwer machen können", wurde der 37-Jährige in der "Bild" zitiert.

Bochum hat erst eine Niederlage mehr als der VfB Stuttgart

Der VfL Bochum hat in den letzten drei Vergleichen mit dem FC Bayern zwar jeweils böse Klatschen bezogen (0:7, 0:3 und 0:7), doch glauben die Protagonisten um den französischen Mittelfeldroutinier an einen erneuten Coup gegen die Münchner.

Wie am 12. Februar 2022 beim 4:2-Erfolg. Nach einer schier unglaublichen ersten Halbzeit hatte der VfL damals zur Pause mit 4:1 in Front gelegen und das Ruhrstadion in ein Tollhaus verwandelt.

Auf dem Weg zum möglichen Klassenerhalt würde den Bochumern ein Punktgewinn am Sonntag sehr weiterhelfen. Aufgrund der vielen Unentschieden rangiert der VfL nämlich nur auf Tabellenplatz 14. Und das, obwohl er nur eine Niederlage mehr bezogen hat als beispielsweise der Tabellendritte VfB Stuttgart oder Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig.