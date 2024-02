Bayern und RB dran: Kehrtwende bei S04-Toptalent Ouedraogo?

IMAGO/Blatterspiel

Bleibt Ouedraogo am Ende gar beim FC Schalke 04?

Der erst 17-jährige Assan Ouédraogo vom FC Schalke 04 ist heiß umworben. Der FC Bayern soll am S04-Talent dran sein, RB Leipzig werden sehr gute Chancen auf einen Transfer zugestanden, müssen sich die Königsblauen also im Sommer definitiv auf einen Abgang des zentralen Mittelfeldspielers gefasst machen? Laut einem neuesten Medienbericht gibt es noch Hoffnungen auf einen Verbleib.

Assan Ouédraogo hat gerade einmal elf Zweitligaspiele für den FC Schalke 04 absolviert (ein Tor, eine Vorlage) und ist doch bereits in aller Munde. Der 17-jährige Mittelfeldspieler, der bereits seit rund zehn Jahren das Trikot der Königsblauen trägt und alle Jugendabteilungen durchlief, hat eigentlich noch einen Vertrag bis 2027. Doch ob Ouédraogo überhaupt über diesen Sommer hinaus in Gelsenkirchen bleibt, ist eher fraglich.

Denn mit dem FC Bayern, RB Leipzig und Eintracht Frankfurt haben es laut mehreren Medienberichten gleich drei namhafte Bundesligisten auf den hochtalentierten U17-Nationalspieler abgesehen. Auch aus dem Ausland gibt es Interesse am zentralen Mittelfeldmann, der seit Anfang November letzten Jahres mit einem Syndesmosebandriss passen muss.

Möglich ist ein vorzeitiger Abgang im Sommer durch die im Vertrag festgelegte Ausstiegsklausel Ouédraogos, die bei 15 bis 20 Millionen Euro liegen soll.

Während RB Leipzig laut einem Bericht der "Sport Bild" von unter der Woche die besten Chancen auf eine Verpflichtung zugerechnet werden, kann sich laut neuesten "Sport1"-Informationen auch Schalke 04 selbst noch eine kleine Chance auf einen Verbleib ausrechnen.

Ouédraogo und Schalke 04: Wie geht es weiter?

Demnach könnte es zu einer Kehrtwende kommen. Der 17-Jährige könne sich durchaus vorstellen, bei seinem Ausbildungsklub zu bleiben, heißt es beim Portal.

Voraussetzung dafür ist aber natürlich vor allem, dass S04 den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga packt. Derzeit steht der Revierklub auf Platz 14. Der Abstand zum Relegationsrang und auch zu Platz 17 beträgt allerdings nur zwei Zähler.

So oder so: In den kommenden Wochen sollen weitere Gespräche mit der Ouédraogo-Seite erfolgen, der Teenager wird durch seinen Vater vertreten.

Da die klammen Schalker allerdings auf Einnahmen angewiesen sind, ist es gut möglich, dass der Klub (und am Ende auch der Spieler) dem Ruf des Geldes erliegt.