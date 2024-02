Klopp adelt seinen möglichen Nachfolger

AFP/SID/PAUL ELLIS

Klopp verlässt den FC Liverpool im Sommer

Jürgen Klopp spricht in höchsten Tönen von einem möglichen Nachfolger. Xabi Alonso sei ein herausragender Vertreter einer neuen Trainer-Generation.

Liverpool-Coach Jürgen Klopp geht in seine letzte Saison an der Anfield Road. Die Gerüchte und Spekulationen über die Nachfolge des Meistertrainers laufen jetzt schon heiß. Einer der oft genannten Kandidaten ist Leverkusen-Trainer Xabi Alonso. Den Segen vom aktuellen Amtsinhaber scheint er jetzt schon zu haben.

"Xabi macht einen unglaublichen Job", sagte Klopp auf einer Pressekonferenz vor dem Premier-League-Spiel des Tabellenführers beim FC Brentford.

"Der Fußball, den er spielt, die Teams, die er aufstellt, die Transfers, die er getätigt hat, das ist absolut außergewöhnlich", erklärte Klopp. Er selbst sei bei der Suche nach dem neuen Trainer in Liverpool nicht involviert. Seine Einschätzung zu Alonso sei auch schon vor seiner Rücktritts-Entscheidung derart positiv gewesen, stellte Klopp klar.

"Wenn Sie mich vor acht Wochen nach Xabi Alonso gefragt hätten, hätte ich gesagt: 'Oh mein Gott'. Die Dinosaurier, wenn Sie so wollen - Ancelotti, Mourinho, Guardiola, vielleicht ich - werden den Job die nächsten 20 Jahre nicht mehr machen. Ok, vielleicht Mourinho", so Klopp. Die nächste Generation an Trainer sei "bereits da" und "ich würde sagen, dass Xabi dabei herausragend ist".

Klopp schwärmt von Alonso und Leverkusen

Klopp schwärmte von der Spielweise von Alonsos Leverkusen: Was Bayer 04 zeige, sei "sehr beeindruckend. Nicht nur die Anzahl der Punkte, sondern auch die Art und Weise. Alonso habe in kurzer Zeit dem Klub seinen "eigenen Stempel aufgedrückt".

"Er hat für diese Mannschaft tolle Spieler verpflichtet, genau das, was sie brauchten, und er macht wirklich einen ganz besonderen Job", so Klopp.

Alonso hatte im Herbst 2022 Leverkusen auf einem Abstiegsplatz übernommen und das Team in dieser Saison zu einer absoluten Top-Mannschaft geformt, die 31 Pflicht-Partien in Serie ungeschlagen ist und an der Bundesliga-Spitze thront.

Durch die starken Leistungen in dieser Saison wird Alonso immer wieder als ein heißer Kandidat auf den frei werdenden Trainerposten in Liverpool genannt.