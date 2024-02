Bayern wehrt sich gegen Kabinen-Zitat: "Toxische Wirkung"

IMAGO/Jonathan Moscrop

Thomas Tuchel (r.) steckt mit dem FC Bayern in einer Krise

Nach der Pleite gegen Bayer Leverkusen (0:3) soll Thomas Tuchel seine Spieler angeblich verbal angegangen haben - was für zusätzlichen Zündstoff in der Berichterstattung gesorgt hatte. Wie der Cheftrainer des FC Bayern sowie Pressesprecher Dieter Nickles am Samstag klarstellten, wurden die vermeintlichen Aussagen aber nie getroffen.

Bayern-Pressesprecher Dieter Nickles hat sich in aller Deutlichkeit gegen Berichte gestellt, nach denen Thomas Tuchel nach dem verlorenen Bundesliga-Spitzenspiel gegen Leverkusen seine Spieler in der Kabine mit deutlichen Worten kritisiert haben soll. Nickles nutzte die Pressekonferenz des deutschen Rekordmeisters am Samstag vor der Partie gegen den VfL Bochum (Sonntag, 17:30 Uhr) um den Sachverhalt "klarzustellen".

"Nach dem Spiel gegen Leverkusen kam vor zwei Tagen auf, dass Thomas Tuchel angeblich einen Satz an die Mannschaft gesagt haben soll, der so nie stattgefunden hat. Das ist schlichtweg nicht richtig. Es ist nicht die Wahrheit", so der Münchner Pressesprecher.

Bayern-Coach Tuchel: "Das ist ja völlig absurd"

Zudem appellierte Nickles: "Solche Sätze gehen aber natürlich in die Medienwelt raus und haben teilweise eine toxische und würdelose Wirkung. Dessen müssen wir uns allen bewusst sein."

"Sky" hatte zuvor berichtet, dass Tuchel in der Kabine folgenden Satz gesagt haben soll: "Ihr seid nicht so gut, wie ich annahm, dann muss ich mich eurem Niveau eben anpassen." Der Sender stützt sich auf eine Quelle aus dem Mannschaftskreis.

Auch Thomas Tuchel bezog auf der Pressekonferenz Stellung zu der angeblich getätigten Aussage: "Wir werden uns als Trainerteam niemals über die Mannschaft stellen. Dieser Satz, von dem Dieter gesprochen hat: Das ist ja völlig absurd. Ein Trainer, der so einen Satz sagt, der steigt ja nicht mehr zu seiner Mannschaft in den Bus ein. Was soll das? Das haben wir noch nie gemacht und werden wir auch nie tun, sondern die Mannschaft weiter pushen. Alles immer auf Augenhöhe und im Miteinander."