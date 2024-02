Flick-Beben könnte Bayern-Star nach Barca spülen

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

In Leroy Sané soll neben Joshua Kimmich auch ein zweiter Spieler des FC Bayern ein Kandidat beim FC Barcelona sein

Der wankelnde Gigant FC Barcelona braucht im Sommer einen neuen Trainer. Einer der Kandidaten soll Ex-Bundestrainer Hansi Flick sein. Der könnte einem Bericht zufolge wiederum zwei Bayern-Spieler nach Barcelona mitbringen.

Ende Juni endet die Amtszeit von Xavi beim FC Barcelona. Die Katalanen suchen momentan händeringend nach einem neuen Trainer, der den amtierenden Meister wieder in die Spur bringen soll. Ein Name, der in dieser Hinsicht nun immer wieder fällt, ist der von Hansi Flick.

Sollte der ehemalige Bayern- und DFB-Coach tatsächlich bei Barca anheuern, könnte dies auch die Transferaktivitäten der Blaugrana beeinflussen. Neben einem bereits bekannten Interesse an Joshua Kimmich, bringt das katalanische Portal "fichajes.net" nun auch Bayerns-Offensivspieler Leroy Sané ins Gespräch.

Bayern-Stars Kimmich und Sané im Visier

Kimmich sei der große Favorit für eine Verstärkung des Barcelona-Mittelfeldes, heißt es in dem Bericht, allerdings würde in der sportlichen Abteilung auch über ein Angebot für Sané nachgedacht.

Wie Kimmich hatte Flick in seiner Amtszeit bei den Bayern und DFB-Team mit dem Flügelspieler zusammengearbeitet. Der Nationalspieler sei eine "attraktive Option" für Barca, urteilt das Portal, der frischen Wind in die Offensive bringen könnte -zumal die sportliche Zukunft von Spielern wie Joao Félix oder Raphinha mehr als ungewiss sei.

Der Vertrag von Sané bei den Bayern läuft bis Juni 2025. Die gleiche Vertragssituation hat auch Kimmich, der in den vergangenen Monaten immer wieder mit Barca in Verbindung gebracht worden war.

Auch hier gilt: Sollte Flick tatsächlich bei den Katalanen den Job übernehmen, dürfte auch Kimmich interessiert nach Barcelona schauen. Unter Flick erlebte der Mittelfeldspieler in München seine beste Zeit und verspürte ein Vertrauen, wie es ihm derzeit etwas zu fehlen scheint.

Mit Flick "gäbe es definitiv nochmal eine Chance", sagte jüngst Bayern-Experte und "Bild"-Reporter Tobias Altschäffl im Podcast "Bayern Insider".

Bei einem Werben um Kimmich spielen aber natürlich noch andere Faktoren eine nicht unerhebliche Rolle: Allen voran das liebe Geld, das bei den Katalanen nicht gerade reichlich vorhanden ist. Außerdem erklärte Sportdirektor Deco gegenüber "Esports3", dass der FC Bayern gar nicht bereit sei, Kimmich ziehen zu lassen.