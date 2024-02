Bericht: Real-Boss bestätigt intern Mbappé-Deal

IMAGO/Glenn Gervot/Icon Sportswire

Kylian Mbappé wird PSG verlassen

Es ist wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis Real Madrid den Transfer von Kylian Mbappé offiziell kommuniziert. Einem Bericht zufolge hat Real-Präsident Florentino Perez einigen Spielern schon die bevorstehende Ankunft des Stürmers angekündigt.

Nach monate-, ja fast jahrelangen Spekulationen um einen Abschied von Paris Saint-Germain hat Kylian Mbappé laut übereinstimmenden Medienberichten in dieser Woche offenbar Nägel mit Köpfen gemacht und PSG-Klubchef Nasser Al-Khelaifi in Kenntnis gesetzt, dass er den französischen Hauptstadtverein nach dieser Saison verlassen wird.

Florentino Perez spricht schon über den Mbappé-Deal

Sein neuer Klub ist noch nicht offiziell kommuniziert, doch alle Beobachter und Experten gehen davon aus, dass er bei Real Madrid landen wird.

Wie das französische Portal "Foot Mercato" schreibt, hat Real-Präsident Florentino Perez einigen Madrid-Spielern sogar schon über den Deal informiert.

Mbappés Vertrag läuft ohnehin im Juni aus, alle PSG-Bemühungen, den Superstar weiter zu halten, schlugen offenbar fehl. Der Franzose wird Real im Falle eines Transfers dann ablösefrei verstärken.

Mbappé informierte offenbar schon alle Mitspieler bei PSG

Am Freitag soll der 25-jährige Weltmeister von 2018 dann auch seinen PSG-Kollegen Bescheid gegeben haben, dass die gemeinsame Zeit nach sieben Jahren zu Ende geht. Wie "RMC" berichtet, hat der Offensivmann alle am Morgen rund um die angesetzte Einheit im Trainingszentrum informiert.

Nach Informationen des Transfer-Experten Fabrizio Romano hat Mbappé dabei in seiner kleinen Rede an die Profis zwar keine Details dazu verraten, wo genau es für ihn weitergeht, aber sowohl in der PSG-Kabine als auch im Umkleideraum von Real Madrid sei allen klar, dass Mbappé sich im Sommer den Königlichen anschließen wird.

Dass der Mbappé-Abschied noch nicht offiziell gemacht wurde, liegt derweil wohl daran, dass zwischen PSG und dem Angreifer noch letzte Details zu klären sind.