VfB-Boss ist bei Hoeneß "sehr zuversichtlich"

IMAGO

Sebastian Hoeneß ist noch bis 2025 an den VfB Stuttgart gebunden

Sebastian Hoeneß führte den VfB Stuttgart von der Abstiegszone in die Champions-League-Ränge. Kein Wunder, dass der Coach Begehrlichkeiten weckt. Unter anderem soll der FC Bayern die Fühler ausgestreckt haben. Der Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle bleibt dennoch gelassen.

"Es spricht ja für Sebastian, weil er einfach einen fantastischen Job macht mit seinem Trainerteam", sagte Wehrle mit Blick auf das aufkommende Interesse an Hoeneß zu "Sport1".

Der Vertrag des Trainers bei den Schwaben ist noch bis 2025 datiert. Vor einem frühzeitigen Abschied fürchtet sich Wehrle nicht. "Wir sind in einem ganz intensiven Austausch, und ich bin sehr zuversichtlich, dass er auch in den nächsten Jahren für den VfB tätig sein wird", betonte der VfB-Boss.

Hoeneß selbst hatte die Gerüchte zuletzt im "kicker" ebenfalls als "Bestätigung für die Arbeit, die wir hier gemeinsam leisten" bezeichnet. "Ich habe noch einen bis 2025 laufenden Vertrag. Für einen Trainer ist das lange. Es gibt nicht viel dazu zu sagen, außer dass ich mich sehr wohlfühle. Ich glaube, das ist erkennbar", betonte der 41-Jährige.

Hoeneß ein Kandidat beim FC Bayern?

Hoeneß wurde in den vergangenen Wochen immer wieder beim FC Bayern gehandelt. Bei "DAZN" stellte im Winter klar: "Ich werde sicherlich nichts ausschließen. Aber aktuell ist es für mich kein Thema und ich finde es gehört sich nicht, konkret darüber zu sprechen."

Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen hatte sich Anfang Oktober zu einer möglichen Rückkehr von Hoeneß, der die Münchner Reserve 2020 zum Drittliga-Meister gemacht hatte, geäußert. "Wir beobachten seine Entwicklung. Man wird sehen, was die Zukunft bringt: Warum nicht irgendwann! Langfristig darf man so etwas niemals ausschließen", so der Vorstandsvorsitzende.

Der VfB Stuttgart ist das Überraschungsteam der Saison. Die Schwaben haben bereits 46 Punkte aus 22 Spielen geholt und befinden sich damit Mitten im Rennen um die Champions-League-Plätze.