Eindringliche Warnung an den FC Bayern: "Das ist toxisch"

IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Thomas Tuchel und der FC Bayern stehen unter Druck

Der FC Bayern strauchelt derzeit sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League. Gerade Trainer Thomas Tuchel steht immer wieder in der Schusslinie. Ex-Spieler Stefan Effenberg warnte den deutschen Rekordmeister nun eindringlich.

"Wenn du einen Vertrag beim FC Bayern unterschreibst, musst du verstehen, was für ein Druck dort herrscht", sagte Effenberg im "Sport1-Doppepass".

Diesen Druck bekomme Tuchel derzeit zu spüren. Dass sich der Coach aber immer wieder zu Themen abseits den sportlichen Geschehens äußern muss, sieht Effenberg kritisch. "Tuchel muss sich zu jedem Thema rechtfertigen, dabei geht es oft nicht um den Sport. Das ist gefährlich und das ist toxisch", warnte der 55-Jährige.

Zuletzt stand Tuchel vor allem wegen einer denkwürdigen Ansage, die er in der Kabine an seine Mannschaft gerichtet haben soll, im Mittelpunkt. Laut "Sky" habe der Übungsleiter gesagt: "Ihr seid nicht so gut, wie ich annahm, dann muss ich mich eurem Niveau eben anpassen."

Den Bericht dementierte der FC Bayern am Samstag vehement. "Das ist ja völlig absurd. Ein Trainer, der so einen Satz sagt, der steigt ja nicht mehr zu seiner Mannschaft in den Bus ein. Was soll das?", stellte Tuchel auf einer Pressekonferenz klar.

Effenberg nimmt die Spieler in die Pflicht

Die Krise nur an Tuchel auszumachen, hält Effenberg für nicht richtig. "Nur auf den Trainer, oder nur auf die Mannschaft oder nur auf die Führungsriege zu zeigen, ist falsch. Sie sitzen alle in einem Boot", betonte er.

Vielmehr nahm der dreimalige deutsche Meister die Mannschaft in die Pflicht. "Die Qualität in der Mannschaft ist da, keine Frage. Jetzt müssen sich die Führungsspieler zeigen und vorangehen. Thomas Tuchel muss den Spielern ein bisschen Eigenverantwortung geben und auch mal sagen: 'Regelt die Dinge auf dem Platz selber'", sagte Effenberg.

"In erster Linie", so der TV-Experte, "ist die Mannschaft gefordert. Es geht nicht mehr um schön spielen, sondern einfach darum, den Punkterückstand zu Leverkusen zu verkürzen", gab Effenberg die Marschroute vor.