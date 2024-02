Wilde Spekulationen um mögliche Tuchel-Nachfolger

SASCHA SCHUERMANN, APA

Thomas Tuchel kam im März 2023 zum FC Bayern

Thomas Tuchel droht mit dem FC Bayern die angepeilten Saisonziele mehr und mehr aus den Augen zu verlieren. Obgleich der Münchner Cheftrainer noch fest im Sattel sitzt, kursieren bereits erste Spekulationen über einen möglichen Nachfolger.

Die herben Niederlagen des FC Bayern gegen Bayer Leverkusen (0:3) und Lazio Rom (0:1) haben Spuren hinterlassen. Thomas Tuchel, im März 2023 als Nachfolger von Julian Nagelsmann verpflichtet und mit einem Vertrag bis Sommer 2025 ausgestattet, steht enorm unter Druck - auch medial.

Gleich mehrere mögliche Namen, die Tuchel beim FC Bayern im Falle einer baldigen Entlassung kurzfristig ersetzen könnten, kursieren mittlerweile. "Bild" hat gleich drei Sofort-Kandidaten auf dem Zettel, wenngleich nur einer als wirklich realistische Option betrachtet werden dürfte.

Wie "Bild"-Sportchef Walter M. Straten ausführt, wäre der ehemalige Bayern- und Bundestrainer Jürgen Klinsmann nämlich nach seinem Aus als Coach der südkoreanischen Nationalmannschaft zwar theoretisch verfügbar, eine Rückkehr an die Säbener Straße scheine jedoch ausgeschlossen. Auch Star-Trainer José Mourinho ist nach seiner Entlassung bei der AS Roma ohne Job, für den FC Bayern zähle der Portugiese aber eher nicht zu den Kandidaten, so Straten.

Kehren Hoeneß oder Alonso zum FC Bayern zurück?

Bliebe noch Hansi Flick, der beim FC Bayern auf eine äußerst erfolgreiche Zeit zurückblickt. Seit seinem Aus beim DFB wird Flick immer wieder bei europäischen Topklubs ins Spiel gebracht, spanischen Medienberichten zufolge zählt er etwa zu den Kandidaten beim FC Barcelona, um Cheftrainer Xavi im Sommer zu beerben.

Auch für den Fall, dass sich der FC Bayern erst nach der Saison von Thomas Tuchel trennt, werden im "Bild"-Bericht bereits einige Namen besprochen - allen voran die Erfolgstrainer Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart und Xabi Alonso von Bayer Leverkusen, die beide Bayern-Vergangenheit und eine enge Bindung zum Klub haben. Letzterer wurde zuletzt jedoch vor allem mit einem Wechsel zum FC Liverpool in Verbindung gebracht, wo Jürgen Klopp im Sommer aufhört.

Sportdirektor Christoph Freund hatte derweil nach der Niederlage in der Champions League deutlich gemacht, dass beim FC Bayern überhaupt nicht über einen Wechsel auf der Trainerbank diskutiert wird. "Wir sitzen alle in einem Boot. Es ist jetzt nicht einfach, aber wir werden da gemeinsam rauskommen, das ist unser großes Ziel", so der Österreicher.

Urgestein Thomas Müller befand die Frage nach einem möglichen Tuchel-Aus gar als "ein Stück weit respektlos". Der 34-Jährige wird im "Bild"-Bericht derweil ebenfalls als Zukunftslösung betrachtet, sei aber die "mutigste, wildeste und auch unwahrscheinlichste" Variante.