St. Pauli nimmt wieder Kurs Richtung Aufstieg

IMAGO/SID/IMAGO/nordphoto GmbH/ Witke

St. Pauli feiert das Führungstor gegen Braunschweig

Zweitliga-Spitzenreiter FC St. Pauli ist in die Erfolgsspur zurückgekehrt und steuert unbeirrt dem Bundesliga-Aufstieg entgegen.

Eine Woche nach der ersten Saisonniederlage besiegte der Kiez-Klub den Abstiegskandidaten Eintracht Braunschweig im Nordduell etwas glücklich mit 1:0 (1:0) und vergrößerte den Vorsprung auf den Relegationsplatz auf sieben Punkte. Am kommenden Freitag trifft St. Pauli im Zweitliga-Gipfeltreffen auf den Zweiten Holstein Kiel.

Oladapo Afolayan (32.) traf für St. Pauli in einer intensiven Partie am Hamburger Millerntor. Das Team von Trainer Fabian Hürzeler agierte ab Mitte der zweiten Halbzeit in Unterzahl. Elias Saad sah wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte (67.).

Braunschweig zeigte über weite Strecken eine starke Vorstellung, nutze seine teils hochkarätigen Torchancen aber nicht. Der Abstand zu Abstiegsplatz 17 beträgt nach der zweiten Rückrundenniederlage nur noch einen Punkt.

Den knapp 30.000 Zuschauern bot sich ein kurioses Bild: St. Pauli dominierte von Beginn an das Spielgeschehen und hatte phasenweise deutlich mehr Ballbesitz - Torgefahr strahlte jedoch vor allem die Eintracht aus.

Ein ums andere Mal rettete St. Paulis Keeper Nikola Vasilj sein Team mit starken Paraden. Die größte Chancen für Braunschweig vergaben Thorir Johann Helgason (23.), der aus fünf Metern freistehend das Tor verfehlte, und Robert Ivanov, dessen Versuch aus kürzester Distanz Vasilj von der Linie kratzte (40.).

Und die Gastgeber? Die trafen nach ihrem Mallorca-Trainingslager unter der Woche durch Afolayan mit ihrem ersten Torschuss. Die Vorentscheidung verpasste Innenverteidiger Hauke Wahl, als er nach einem Eckball in der 65. Minute nur die Latte traf. In der Schlussphase verteidigte St. Pauli den Vorsprung mit viel Leidenschaft.