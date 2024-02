Bitterer Ausfall? Sorgen um BVB-Star

IMAGO/Cathrin Mller /M.i.S.

Wird Malen (M.) rechtzeitig fürs BVB-Spiel in der Königsklasse wieder fit?

Donyell Malen präsentierte sich in den vergangenen Wochen im Trikot von Borussia Dortmund in Topform, sein Ausfall beim 1:1 gegen den VfL Wolfsburg wog schwer. Nun könnte dem BVB-Star sogar eine weitere Pause drohen - ausgerechnet in einem besonderen Spiel.

BVB-Angreifer Donyell Malen könnte nach dem Bundesliga-Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg auch das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen die PSV Eindhoven (Dienstag, 21:00 Uhr) verpassen. Wie die "Ruhr Nachrichten" melden, steht zumindest ein Fragezeichen hinter dem Niederländer.

Am Sonntagvormittag verpasste der Flügelstürmer nämlich das Training der Reservisten. Stattdessen ließ er sich im Trainingszentrum behandeln. Als einer der ersten BVB-Profis verließ er der Regionalzeitung zufolge das Gelände schon um 11:30 Uhr.

Dennoch: Klubintern hoffe man weiterhin, dass Donyell Malen rechtzeitig für die Partie gegen Eindhoven einsatzbereit ist.

Bensebaini zurück im BVB-Training

Das Duell gegen die PSV ist für den 25-Jährigen ein besonderes, spielte er vor seinem Wechsel im Sommer 2021 zu Borussia Dortmund doch mehrere Jahre für Eindhoven. Insgesamt absolvierte er 81 Partien in der Eredivisie, in denen er satte 40 Tore erzielen konnte.

Für Cheftrainer Edin Terzic wäre ein erneuter Ausfall seines Angreifers ebenfalls ein herber Dämpfer. Gegen Wolfsburg fehlte er dem BVB-Offensivspieler sichtbar, allein im laufenden Kalenderjahr konnte er vier Tore und eine Vorlage beisteuern. Ein Einsatz gegen die Niedersachsen war bis zum Anpfiff auch fest eingeplant, letztlich machten Malen jedoch Kniebeschwerden zu schaffen.

"Da wollten wir kein Risiko eingehen", hatte Terzic vor der Partie bei "Sky" erklärt. Dennoch saß Malen auf der Bank. "Es ist nichts Dramatisches. Es ist etwas, dass ihn ein, zwei Tage beschäftigen wird."

Knapp wird es mit einem Einsatz gegen PSV laut "Ruhr Nachrichten" derweil für Karim Adeyemi, der über muskuläre Probleme klagte. Ramy Bensebaini, zuletzt wegen einer Erkältung nicht bei 100 Prozent, konnte am Sonntag derweil wieder trainieren.