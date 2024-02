Tuchel sieht Steigerung - Goretzka im "Horrorfilm"

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Thomas Tuchel nahm seine Mannschaft in Schutz

Nach der nächsten Bundesliga-Pleite für den FC Bayern ist die Meisterschaft vorerst in weite Ferne gerückt. Thomas Tuchel wollte seiner Mannschaft nach dem 2:3 (1:2) beim VfL Bochum aber keine Vorwürfe machen. Er sah sogar eine Leistungsseigerung im Vergleich zu den Niederlagen gegen Bayer Leverkusen und Lazio Rom. Mittelfeldspieler Leon Goretzka rang hinterher hingegen nach Erklärungen.

Laut Thomas Tuchel war die Niederlage des FC Bayern beim VfL Bochum "nicht gerecht", so der Cheftrainer im Anschluss bei "DAZN".

Der 50-Jährige verwies dabei auf den höheren "xg-Wert" seiner Mannschaft, sprich: Anhand der Daten hätten der FC Bayern das Spiel aufgrund der vielen Torchancen gewinnen müssen. Tuchel lobte sogar: "Wir haben nie aufgehört, Aufwand zu betrieben."

Leon Goretzka: "Fühlt sich an wie ein Horrorfilm"

Es sei letztlich "extrem viel gegen uns gelaufen". Nach der Führung von Jamal Musiala (14.) drehten Takuma Asano (38.) und Keven Schlotterbeck (44.) die Partie für die Bochumer, Kevin Stöger (78.) legte vom Punkt nach. Der Anschlusstreffer von Harry Kane (87.) kam zu spät aus Sicht der Bayern.

Im Vergleich zu den Pleiten gegen Bayer (0:3) und Lazio Rom (0:1) habe Tuchel durchaus eine Leistungssteigerung gesehen. "Wir sind heute durchgehend anders als in Leverkusen und bei Lazio aufgetreten. Selbst in Unterzahl haben wir nie aufgehört daran zu glauben." Der Bayern-Coach resümierte auch mit Blick auf den Platzverweis von Dayot Upamecano (77.): "Was schief gehen konnte, ist schief gegangen."

Durch die zweite Liga-Niederlage in Serie beträgt der Abstand auf Tabellenführer Bayer Leverkusen nun schon acht Punkte. Die Meisterschaft sei auch für Tuchel daher "gerade nicht so realistisch". Dennoch blieb er kämpferisch: "In der letzten Saison haben wir bis zum Schluss daran geglaubt."

Mittelfeldspieler Leon Goretzka rang derweil nach einer Erklärung für die Negativspirale, in der sich der FC Bayern aktuell befindet. "Es fühlt sich an wie ein Horrorfilm, der nicht aufhört. Es läuft alles gegen uns", so der DFB-Star: "Eine Erklärung zu finden ist, schwierig. Wir machen in den letzten Wochen zu viele individuelle Fehler."