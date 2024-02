XXL-Umbruch? BVB könnte "total neue Wege" gehen

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Gibt es einen großen Umbruch beim BVB?

Borussia Dortmund findet in der Fußball-Bundesliga nach wie vor nicht nachhaltig in die Spur. Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus sieht einige Baustellen beim BVB - und sogar den Bedarf für einen größeren personellen Umbruch nach der laufenden Saison.

"Es fehlt die Hierarchie in der Mannschaft. Die Neuzugänge aus dem vergangenen Sommer haben nicht so eingeschlagen, wie man sich das vorgestellt hat", sagte Matthäus in der Talkrunde "Sky90" am Sonntag.

Daran können dem Weltmeister von 1990 zufolge auch die zwei erfahrensten Spieler im Kader nichts ändern.

"Die Zeiten von Mats Hummels und Marco Reus sind vorbei. Sie können dem Verein in Zukunft nicht mehr so helfen, wie in den letzten Jahren. Wenn das genug ist, soll man ihnen noch ein weiteres Jahr Vertrag geben. Oder man geht in Dortmund total neue Wege und macht eine Säuberung", erklärte Matthäus.

Winter-Zugang Jadon Sancho könne ebenfalls "nicht der Heilsbringer sein, das ist von den Medien aufgebauscht worden", stellte der 62-Jährige klar. "Das ist mir zu billig, dass jemand, der vor drei Jahren mal riesig performt hat, aber jetzt ohne Spielpraxis kommt, das Ding drehen soll."

Kampf um die Champions League wird für den BVB "ganz eng"

Beim BVB stimmten die Ergebnisse zwar im Großen und Ganzen, sagte Matthäus. Im Kampf um die Champions-League-Qualifikation werde es für den derzeitigen Tabellenvierten sowie für Konkurrent RB Leipzig in dieser Saison aber "ganz eng", prophezeite der TV-Experte, weil sich auch das Überraschungsteam des VfB Stuttgart in den Kampf um die begehrten Plätze eingemischt habe.

Nach dem enttäuschenden 1:1 beim VfL Wolfsburg und Leipzigs 2:0-Erfolg gegen Borussia Mönchengladbach beträgt der Vorsprung des BVB auf die Sachsen auf Platz fünf nur noch einen mageren Punkt. Der VfB als Dritter ist den Schwarz-Gelben hingegen schon um fünf Zähler enteilt.

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl hatte seiner Mannschaft vorgeworfen, in Wolfsburg "arrogant" gespielt zu haben. "Mir war an der einen oder anderen Stelle einfach zu viel Hacke dabei und Spitze."