Peter Neururer spricht über Trainer-Wirbel

IMAGO/TEAM2sportphoto

Wenn neue Trainer gefragt sind, fällt weiterhin der Name von Peter Neururer

Kult-Trainer Peter Neururer hat sich zur kritischen Lage beim FC Bayern, aber auch zu seiner eigenen Zukunft im Fußball-Business geäußert.

Wenn irgendwo in der deutschen Fußball-Welt ein Trainer seinen Job verliert, ist Peter Neururer nicht weit, jedenfalls in Fan-Kreisen. Schnell macht dann regelmäßig ein Meme des Kult-Coaches die Runde, das ihn zeigt, wie er aus seinem Porsche aussteigt, um als vermeintlicher neuer Feuerwehrmann das besagte Amt beispielsweise bei FC Bayern, Schalke 04 und Co. zu übernehmen. Doch will Neururer überhaupt noch einmal Fußballlehrer sein?

"Nachdem ich mein letztes Spiel beim VfL Bochum gemacht habe, habe ich gesagt, ich werde nie wieder als Trainer arbeiten", erinnerte Neururer in einem Interview mit der Münchner "Abendzeitung" an fast zehn Jahre alte Aussagen. Ende 2014 war der 68-Jährige als Coach des VfL entlassen worden. Seine damaligen Worte habe "aber nie jemand mitbekommen", so Neururer weiter.

"Und dann taucht mein Porsche wieder irgendwo auf. Das ist unglaublich lustig und man wird angesprochen, warum man keinen Job mehr bekommt", führte der Kult-Trainer aus, der laut eigener Aussage auch heute noch "von vielen Vereinen Angebote" bekomme.

Allerdings habe er gar "keine Lust mehr, als Trainer zu arbeiten", betonte Neururer. "Gerne noch als Sportdirektor oder in ähnlicher Funktion. Aber mit einigen Dingen, die im Fußball laufen, kann ich mich nicht mehr identifizieren", so der 68-Jährige.

Viel lieber analysiert der frühere Bochum- und Schalke-Coach die Lage bei anderen Klubs, wie zum Beispiel beim FC Bayern, wo Thomas Tuchel nach drei Niederlagen in Folge arg in der Kritik steht.

Neururer: Tuchel hat den FC Bayern nicht verbessert

Dass Tuchel zuletzt in taktischer Hinsicht und auch mit Blick aufs Personal viel ausprobierte, damit scheiterte und die Veränderungen noch verteidigte, kann Neururer gar nicht verstehen.

"Ich fand ich es ganz schlecht von ihm, dass er keine Einsicht gezeigt hat. [...] Als er gesagt hat, er würde das Gleiche nochmal so machen, das war ein Alarmzeichen. Wie kannst du sowas erzählen? Da ist wenig Einsicht da. Das bekommen die Spieler mit. Da können Unsicherheiten daraus entstehen."

Seit der Entlassung von Julian Nagelsmann vor fast einem Jahr habe es keine Weiterentwicklung gegeben. "Als Außenstehender sage ich, dass Bayern München sich sportlich, spielerisch und mannschaftlich nicht verbessert hat."