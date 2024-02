Ex-Bayern-Flop vor Verlängerung

IMAGO/Markus Fischer

Daley Blind (l.) konnte wie Yann Sommer (r.) nicht beim FC Bayern überzeugen

Daley Blind kam im Januar 2023 als großes Fragezeichen zum FC Bayern München - und wurde schnell zum Flop. In der laufenden Saison spielt der niederländische Fußball-Nationalspieler in Spanien mit dem FC Girona um die Meisterschaft - als Leistungsträger. Jetzt winkt ihm ein neuer Vertrag.

Aus dem ablösefreien Wechsel von Daley Blind von Ajax Amsterdam zum FC Bayern wurden Anfang 2023 viele Fußballexperten nicht schlau.

Zwar hatte der deutsche Rekordmeister nach dem Kreuzbandriss seines damaligen Abwehrstars Lucas Hernández bei der WM 2022 Handlungsbedarf. Blinds Verpflichtung hat sich letztlich jedoch nicht ausgezahlt. Nach nur vier Kurzeinsätzen in der Bundesliga über 131 Minuten sowie einem 26-minütigen Einsatz im DFB-Pokal war das Münchner Kapitel für den Innenverteidiger zum 30. Juni 2023 auch schon wieder abgeschlossen.

Mit seinem anschließenden Wechsel zum FC Girona machte Blind allerdings alles richtig.

Ex-Bayern-Flop wird in Spanien zum Leistungsträger

In 22 der ersten 23 Ligapartien der Katalanen stand der niederländische Nationalspieler über 90 Minuten auf dem Platz. Damit trägt er entscheidend dazu bei, dass der Vorjahreszehnte in der laufenden Saison völlig überraschend um die Meisterschaft mitspielt.

Wie der "kicker" am Montag berichtete, will Girona Blind deshalb langfristig an sich binden. Nachdem der Tabellenzweite in der vergangenen Woche bereits den Vertrag von Torwart Paulo Gazzaniga bis 2027 verlängerte, strebt der Klub jetzt auch mit dem 104-fachen Nationalspieler "eine Vertragsverlängerung über 2025 hinaus" an, hieß es.

Für das Ligamatch bei Athletic Bilbao am Montagabend (21:00 Uhr) wird Blind wieder in der Startelf des FC Girona erwartet. Bei der 0:4-Niederlage im Spitzenspiel bei Real Madrid vor einer Woche hatte der niederländische Routinier wegen einer Gelbsperre gefehlt.

Mit einem Sieg würde Girona den Rückstand auf Real, das am Sonntag nicht über ein 1:1 bei Rayo Vallecano hinauskam, wieder auf drei Punkte verkürzen.