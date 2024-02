Medien: FC Bayern spricht schon mit Zinedine Zidane

IMAGO/Lefevre Sylvain/ABACA

Zinedine Zidane wird beim FC Bayern ins Spiel gebracht

Thomas Tuchel steht beim FC Bayern nach drei Niederlagen in Serie unter Druck, die Saisonziele sind in weite Ferne gerückt. Nun gibt es neue Spekulationen über einen möglichen Trainerwechsel in München, der Name Zinedine Zidane fällt.

Der FC Bayern befindet sich nach Angaben des italienischen "Corriere dello Sport" bereits im Dialog mit Star-Trainer Zinedine Zidane. Der Franzose sei demnach einer der Favoriten auf den Job an der Säbener Straße, sollte sich der Rekordmeister von seinem Cheftrainer Thomas Tuchel trennen.

Zidane ist schon seit über dreieinhalb Jahren ohne Anstellung im Fußballgeschäft. Von 2016 bis 2018 sowie von 2019 bis 2021 stand er bei Real Madrid in der Verantwortung. Zweimal wurde er spanischer Meister, zweimal gewann er den Pokal. 2016, 2017 und 2018 holte er mit den Königlichen die Champions League.

Laut dem "Corriere" soll der FC Bayern schon vor dem verlorenen Achtelfinal-Hinspiel bei Lazio Rom (0:1) Kontakt zu Zidane aufgenommen haben. Unklar sei der Zeitung zufolge allerdings, ob der 51-Jährige überhaupt Interesse an dem Job in München hat.

"Sport Bild" hatte Zidane zuletzt ebenfalls als möglichen Kandidaten besprochen. Dem Sportblatt zufolge wolle der Franzose aber nur in den Ländern arbeiten, in denen er die Landessprache beherrscht. Deutsch zählt nicht dazu.

Auch Conte ein Kandidat beim FC Bayern?

Als weitere Kandidaten nennt der "Corriere" den Italiener Antonio Conte, der ebenfalls derzeit ohne Anstellung im Profigeschäft ist. Conte war im März 2023 beim englischen Klub Tottenham Hotspur entlassen worden.

Spekuliert wurde zudem bereits über eine mögliche Rückkehr von Hansi Flick, der bis 2021 sehr erfolgreich beim FC Bayern gearbeitet hatte, danach aber als Bundestrainer gescheitert war.

Beim FC Bayern denkt man nach Aussage der Klub-Verantwortlichen derzeit allerdings noch überhaupt nicht an einen Trainerwechsel. Nach der 2:3-Niederlage der Münchner beim VfL Bochum bestätigte Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen, dass Thomas Tuchel "selbstverständlich" beim anstehenden Bundesliga-Spiel gegen Pokalsieger RB Leipzig (Samstag, 18:30 Uhr) auf der Trainerbank sitzen wird.