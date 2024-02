Sebastian Hoeneß beim FC Bayern gehandelt

IMAGO/Michael Bermel

Wechselt Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart zum FC Bayern?

Weil der Trainerstuhl von Thomas Tuchel nach drei Pflichtspielniederlagen in Folge gewaltig wackelt, werden zahlreiche Nachfolgekandidaten beim FC Bayern gehandelt. Eine Rolle in den Gedankenspielen der Verantwortlichen soll Erfolgscoach Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart spielen.

Das zumindest berichtet "Bild" und schreibt, im Zuge der jüngsten Diskussionen sei Hoeneß' Name an der Säbener Straße gefallen.

Sofort greifbar wäre der 41 Jahre alte Neffe von Klub-Patron Uli Hoeneß aber nicht. Sebastian Hoeneß' Vertrag beim VfB Stuttgart läuft noch bis 2025. Frühestens im Sommer wäre er verfügbar und würde wohl auch eine Ablösesumme kosten.

Dass der FC Bayern die Fühler nach dem Newcomer der Trainerszene ausstreckt, überrascht kaum. Von der Abstiegszone führte der gebürtige Münchner den VfB Stuttgart in die Champions-League-Ränge.

Derzeit belegen die Schwaben einen herausragenden dritten Platz in der Tabelle der Fußball-Bundesliga - knapp hinter dem FC Bayern, vor ambitionierten Teams wie Borussia Dortmund oder RB Leipzig.

Vom VfB Stuttgart zurück zum FC Bayern?

Hoeneß bringt zudem eine Vergangenheit beim FC Bayern mit. Zwischen 2017 und 2020 arbeitete er als Trainer im Nachwuchsbereich des deutschen Rekordmeisters. Dann folgten zwei Jahre als Chefcoach der TSG 1899 Hoffenheim. Im April 2023 heuerte er beim VfB Stuttgart an.

Dort zeigte man sich zuletzt noch zuversichtlich, was einen Verbleib des Übungsleiters angeht. "Wir sind in einem ganz intensiven Austausch, und ich bin sehr zuversichtlich, dass er auch in den nächsten Jahren für den VfB tätig sein wird", betonte VfB-Vorstandschef Alexander Wehrle bei "Sport1".

Das immer wieder kolportierte Interesse anderer Klubs spreche für Hoeneß, "weil er einfach einen fantastischen Job macht mit seinem Trainerteam", so Wehrle.

Bayern-CEO Jan-Christian Dreesen hatte sich im Herbst 2023 ebenfalls wohlwollend zu Hoeneß geäußert. "Wir beobachten seine Entwicklung. Man wird sehen, was die Zukunft bringt: Warum nicht irgendwann! Langfristig darf man so etwas niemals ausschließen", sagte er mit Blick auf eine mögliche Rückkehr des VfB-Trainers nach München.