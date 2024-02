Solskjaer Trainer-Kandidat? FC Bayern kassiert Häme

IMAGO/Mike Egerton

Ole Gunnar Solskjaer wird mit dem Trainerjob beim FC Bayern in Verbindung gebracht

Nach beinahe historischen drei Niederlagen in Serie brennt beim deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern die Luft: Vor allem Trainer Thomas Tuchel sitzt längst nicht mehr fest im Sattel, Gerüchte um mögliche Nachfolger kursieren in Hülle und Fülle. Ein Name ruft dabei mehr als gespaltete Reaktionen hervor: Ole Gunnar Solskjaer.

Am 26. Mai 1999 kassiert der FC Bayern die wohl schmerzhafteste Niederlage seiner Geschichte. Im Finale der Champions League führen die Münchner nach 90 Minuten mit 1:0 gegen Manchester United - und werden in der Nachspielzeit des sicher geglaubten Triumphes beraubt. Torschützen für United damals: Die eingewechselten Teddy Sheringham und Ole Gunnar Solskjaer, die auf einen Schlag Legendenstatus erhalten.

Ausgerechnet Solskjaer soll knapp 25 Jahre später nun eine Option sein, die der FC Bayern bei einer möglichen Neubesetzung des Trainerpostens in Betracht zieht. Das berichtet "Sky". Bei den Fans kommt dieses Gerücht allerdings gar nicht gut an.

Zwar soll der Norweger dem TV-Sender zufolge eher als Interimslösung gehandelt werden, sollte man sich noch im Verlauf der Saison von Tuchel trennen. Bayern-Sportdirektor Christoph Freund, so heißt es, verfolgt den Weg des Ex-Angreifers aber "seit Jahren". Ein konkreter Austausch soll freilich noch nicht stattgefunden haben.

Auffallend: Als "Sky"-Reporter Florian Plettenberg das Gerücht auf dem Kurznachrichtendienst "X" verbreitet, fallen die Reaktionen deutlich aus.

Häme und Spott für den FC Bayern

"Ist schon der 1. April?", unkt ein User, "Bitte nicht!", "Das wäre die lustigste Sache aller Zeiten" oder schlicht: "Der Klub ist am Ende", lauten einige Kommentare. Einige Nutzer vertreten allerdings auch die Meinung, dass Solskjaer genau der richtige Mann für den Job ist.

Begründet ist die Häme aber wohl nicht nur im Ausgang des Champions-League-Finales 1999, sondern auch in Solskjaers überschaubar erfolgreicher Zeit als Trainer von Manchester United. Zwischen Dezember 2018 und November 2021 betreute er seinen Ex-Klub, konnte aber nur bedingt überzeugen.