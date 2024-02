Gündogan stärkt Bayern-Coach Tuchel

IMAGO/Herbertz / Nico Herbertz

Ilkay Gündogan blickt auf die Lage des FC Bayern

Der FC Bayern wankt nach drei Pflichtspiel-Pleiten in Serie bedenklich. Nationalmannschaftskapitän Ilkay Gündogan wundert sich und stärkt Münchens Cheftrainer Thomas Tuchel den Rücken.

"Dass der FC Bayern nun solche Schwierigkeiten hat, überrascht mich sehr", sagte Gündogan gegenüber der "Deutschen Presse-Agentur".

Die Münchner haben eine Woche zum Vergessen hinter sich: In der Bundesliga setzte es bittere Niederlagen gegen Bayer Leverkusen (0:3) und den VfL Bochum (2:3). Der Rückstand auf die Tabellenspitze beträgt deshalb mittlerweile schon acht Punkte. Zudem droht in der Champions League nach der 0:1-Pleite im Hinspiel bei Lazio Rom das Achtelfinal-Aus.

Im DFB-Pokal war der FC Bayern bereits in der zweiten Runde gegen Drittligist 1. FC Saarbrücken gescheitert. Es droht die erste titellose Saison seit 2011/12 an der Säbener Straße.

FC Bayern hält an Trainer Thomas Tuchel fest

Zwangsläufig wird rund um den FC Bayern deshalb auch über Trainer Thomas Tuchel diskutiert. Die Münchner hätten mit dem 50-Jährigen "eigentlich einen der besten Trainer in Europa", befand Gündogan: "Über ihn kann ich nur Positives sagen aus meiner einjährigen Zusammenarbeit beim BVB."

Der Mittelfeldmann hatte in der Saison 2015/16 unter Tuchel in Dortmund trainiert, ehe er anschließend in Richtung Manchester City weiterzog. Tuchel sei "taktisch überragend und ein extrem ehrlicher, offener Typ. Mit dieser Art kam ich persönlich sehr gut zurecht", meinte Gündogan, der inzwischen für den FC Barcelona aufläuft.

Tuchel wird auch am kommenden Bundesliga-Spieltag gegen RB Leipzig (Samstag, 18:30 Uhr) auf der Bank des FC Bayern sitzen. Das stellte Münchens Vorstandschef Jan-Christian Dreesen nach der 2:3-Pleite beim VfL Bochum klar. Er halte "nichts von diesen monströsen Trainerunterstützungs-Bekundungen", sagte der CEO gleichzeitig.