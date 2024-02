BVB will Top-Talent unbedingt halten

IMAGO/RHR-FOTO

Kjell Wätjen soll beim BVB verlängern

Beim sportlich enttäuschenden 0:0 gegen den 1. FC Heidenheim fand sich Kjell Wätjen erstmals im Kader der Profis von Borussia Dortmund wieder. Einen Einsatz für den BVB konnte der Youngster nicht verzeichnen, auf der Bank wird Wätjen aber wohl in Kürze erneut Platz nehmen.

Wenn der BVB am Dienstagabend (21 Uhr) bei der PSV Eindhoven gastiert, um sich im Hinspiel des Achtelfinales der europäischen Fußball-Königsklasse Champions League eine gute Ausgangsposition zu verschaffen, wird Kjell Wätjen wohl das zweite Mal in seiner jungen Karriere im Kader stehen. Der 18-Jährige gehörte zum Tross, der sich am Montag in Richtung Niederlande aufmachte. Sollte er sich nicht verletzten, steht zumindest einem Bankplatz nichts im Weg.

Die Nominierung des deutschen U17-Nationalspielers, der zum DFB-Team zählte, das 2023 den EM-Titel gewann, ist den "Ruhr Nachrichten" zufolge auch ein taktischer Kniff des BVB: Er soll positive Auswirkungen auf die Vertragsverhandlungen zwischen den Schwarzgelben und dem Toptalent haben. Konkret ist von einem "Vertrauensbeweis" die Rede.

Terzic lobt BVB-Youngster

Zurzeit steht der zentrale Mittelfeldspieler noch bis zum Sommer 2025 beim BVB unter Vertrag. Die Borussen-Führung will Wätjen laut "Ruhr Nachrichten" möglichst schnell zu einer Verlängerung bewegen, da man ihm auf Sicht durchaus zutraut, eine tragende Rolle bei den Profis einzunehmen. Der Austausch verlaufe "vertrauensvoll", "eine schnelle Einigung" sei dennoch nicht zu erwarten.

Auf der PK im Vorfeld des Champions-League-Duell schmierte Trainer Edin Terzic seinem Hoffnungsträger allerdings schon einmal mächtig Honig um den Mund: "Kjell ist bei uns, weil er gut ist. Wir haben immer wieder die Möglichkeit gehabt, ihn ins Training einzubauen. Das ist dann eine gute Chance, einem jungen Spieler die Plattform zu geben und uns besser kennenzulernen. Er hat es sich durch tolle Leistungen verdient", lobte Terzic am Montag.