Europa-Pläne des VfB Stuttgart enthüllt

IMAGO/Pressefoto Rudel/Herbert Rudel

Serhou Guirassy und Deniz Undav lassen den VfB träumen

Der VfB Stuttgart ist voll auf Kurs Europa. Nun werden erste Pläne für eine mögliche Teilnahme am internationalen Geschäft enthüllt.

Es ist der 22. Spieltag und der VfB Stuttgart segelt stramm auf den Europapokal zu. Ein Satz, den vor der Saison auch keiner erwartet hätte.

Doch die Realität sieht so aus: Mit 46 Zählern stehen die Schwaben auf Platz drei der Bundesliga-Tabelle. Der Abstand auf Rang sechs beträgt 13 Zähler. Auf Rang sieben, der bei einem Leverkusen-Pokalsieg reichen würde für das internationale Geschäft, sind es 17 Punkte.

Nach außen kommuniziert der VfB äußerst zurückhaltend die neuen Ziele. Trainer Sebastian Hoeneß ist stets bemüht, die Europa-Träumereien nicht zu früh eskalieren zu lassen. Auch Sportdirektor Fabian Wohlgemuth drückt auf die Euphorie-Bremse.

Die "Bild" enthüllt nun erste Euro-Pläne des Bundesligisten, der seit 2013 auf den Einzug in den Europapokal wartet. Das letzte Mal Champions League gab es 2010.

Die Pläne mit Guirassy und Undav

Der Kader des VfB müsste aufgrund der englischen Wochen in Breite und Tiefe an Qualität gewinnen. Doch aufgrund hoher Kosten und weiter klammen Kassen, soll Wohlgemuth eher auf "kreative Lösungen" statt auf etablierte Stars setzen, so die "Bild".

Stars sind inzwischen Serhou Guiarssy und Deniz Undav. Ersterer kann den Klub im Sommer wegen der vielzitierten Ausstiegsklausel für rund 20 Millionen Euro verlassen. Eine Mini-Chance auf einen Verbleib des Nationalspielers von Guinea gebe es, wenn der VfB die Champions League packt. Ein Argument, mit dem Stuttgart werben könnte - zudem fühlt sich der 27-Jährige mit seiner Familie sehr wohl in der Schwabenmetropole.

Sein Sturmkollege Deniz Undav, der schon bei 14 Toren steht, will der VfB Stuttgart laut "Bild" im Sommer unbedingt halten. Der Angreifer, der bald eine Chance bei Julian Nagelsmann im Nationalteam erhalten wird, spielt auf und neben dem Platz eine wichtige Rolle im Klub. Der 27-Jährige ist von Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion ausgeliehen, die Schwaben besitzen aber eine Kaufoption in Höhe von rund 20 Millionen Euro.