Flick lehnt "Rettermission" beim FC Bayern ab

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

"Feuerwehrmann" beim FC Bayern? Für Hansi Flick ist das keine Option

Nach drei Pflichtspielniederlagen in Folge herrscht beim FC Bayern Alarmstufe Rot. Über eine vorzeitige Trennung von Thomas Tuchel wird bereits fleißig spekuliert. Als ein möglicher Ersatzkandidat gilt Hansi Flick. Der hat auf die Rolle als "Feuerwehrmann" aber offenbar keine Lust.

Eine Rückkehr von Hansi Flick ist das, was sich viele Fans des Rekordmeisters in den letzten Tagen lautstark wünschten. Der "Triple-Trainer" hat nicht nur sportlichen Erfolg nach München gebracht, sondern galt darüber hinaus auch als exzellenter Spieler-Flüsterer. Eine Qualität, die Thomas Tuchel abgesprochen wird, die Mannschaft offenkundig aber dringend benötigt.

Mit Uli Hoeneß soll sich aber ausgerechnet die mächtigste Stimme im Verein gegen eine Flick-Rückkehr sträuben. Die "Bild" berichtete am Montag von Bedenken des Klub-Oberhaupts, was eine zweite Amtszeit des 58-Jährigen an der Isar angeht. Und diese Zweifel gibt es offenbar auch bei Flick.

"Feuerwehrmann Flick" wird es beim FC Bayern nicht geben

Zumindest eine kurzfristige "Rettermission" in München lehnt Flick ab. Laut "Sky" habe er "kein großes Interesse" daran, beim FC Bayern bis zum Saisonende einzuspringen, sollte Tuchel tatsächlich zeitnah entlassen werden.

Ob der Ex-Bundestrainer sich auch gegen eine langfristige Rückkehr nach München ausgesprochen hat, ist indes nicht bekannt. Klar ist für ihn lediglich: Den "Feuerwehrmann Flick", der die verkorkste Saison noch irgendwie retten, dann aber wieder gehen soll, wird es nicht geben.

Zahlreiche Topklubs an Hansi Flick interessiert

Die Gründe für Flicks Ablehnung liegen auf der Hand: Übereinstimmenden Medienberichten zufolge verhandelt der 58-Jährige bereits mit einigen namhaften Klubs. "Sky" schreibt in diesem Zusammenhang von Vereinen aus der Premier League, die Interesse an ihm haben.

In Spanien gilt Flick derweil als einer der Top-Kandidaten beim FC Barcelona. Einige Medien berichteten dort von laufenden Gesprächen, andere gar von einer bereits erzielten Einigung. Mit einer Rückkehr zum FC Bayern könnte sich Flick diese Tür womöglich selbst zuschlagen - ob kurz- oder langfristig.